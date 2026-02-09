Capa Jornal Amazônia
Menino de 1 ano morre afogado em piscina durante festa do próprio aniversário

A investigação apura como que o menino caiu sem que nenhum adulto tivesse visto e socorrido a tempo.

Um menino de 1 morreu afogado na piscina durante a própria festa de aniversário, na noite de sábado, 7, em um condomínio no Loteamento Aracê de Santo Antonio II, em São Carlos, no interior de SP. A criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Universitário, mas morreu na unidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública a morte da criança é investigada. A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), além do depoimentos dos pais do menino.

O corpo da criança foi velado e sepultado neste domingo, 8, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Ainda não há informações sobre a dinâmica da queda da criança na piscina. A investigação apura como que o menino caiu sem que nenhum adulto tivesse visto e socorrido a tempo.

