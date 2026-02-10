Capa Jornal Amazônia
Cratera se abre no meio da rua e deixa 156 pessoas desalojadas

Vídeo mostra momento exato em que o solo cede em São José dos Campos (SP)

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra momento em que cratera se abre em rua da Zona Sul de São José dos Campos. (Frame/Fábia Castanhari/Rede Vanguarda)

Uma cratera se abriu no meio da Rua Felisbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na Zona Sul de São José dos Campos, no interior de São Paulo, no último fim de semana. Um vídeo mostra o momento exato do afundamento do solo, ocorrido no sábado (7).

As imagens de uma câmera de segurança indicam que o relógio marcava 16h56 quando um carro branco passou pela via. Cerca de dois minutos depois, parte do asfalto cedeu, abrindo a cratera e levantando uma grande nuvem de poeira. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Calçada cede após deslizamento de terra e irmãos e cachorros são 'engolidos' por buraco
O incidente ocorreu devido a rede de esgoto ceder e causar a abertura da cratera; as investigações sobre o acidente seguem

image VÍDEO: Homem é engolido por cratera formada enquanto caminhava na rua
No registro, é possível ver o pedestre caminhando normalmente pela calçada quando o chão cede repentinamente

Instantes antes do desabamento, um casal havia acabado de sair de um carro estacionado em frente a um prédio da rua. A mulher carregava um bebê no colo, enquanto o homem empurrava um carrinho de criança. Eles conseguiram entrar no edifício segundos antes de o buraco se abrir, enquanto o portão ainda era fechado.

Por causa do risco, quatro casas e um prédio com 34 apartamentos foram interditados pela Defesa Civil. Ao todo, 156 pessoas ficaram desalojadas e foram levadas para casas de parentes e amigos. Não há, até o momento, previsão para o retorno das famílias aos imóveis.

Histórico de crateras

A cratera fica a cerca de 250 metros de outro grande buraco que se abriu na mesma rua há duas semanas e chegou a engolir um caminhão. Segundo a Defesa Civil, o local tem um histórico de pelo menos 15 anos de registros de afundamentos, com problemas recorrentes no asfalto e nas calçadas.

Na última segunda-feira (9), equipes da Defesa Civil, da Prefeitura e de concessionárias de água, gás e energia realizam vistorias técnicas na área. Os profissionais analisam as possíveis causas do afundamento e avaliam se há risco de novos desmoronamentos.

Durante a tarde, a cratera voltou a aumentar de tamanho, após parte do asfalto e de uma tubulação ceder novamente. Um novo vídeo gravado por moradores mostra a ampliação do buraco. De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de feridos nessa nova ocorrência.

As autoridades informaram que o local seguirá isolado até a conclusão dos laudos técnicos que irão definir as medidas de contenção e reparo da via.

