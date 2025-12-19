VÍDEO: Calçada cede após deslizamento de terra e irmãos e cachorros são 'engolidos' por buraco

Já imaginou estar andando na rua e de repente a calçada deslizar e formar um buraco? Foi o que ocorreu no Distrito Federal, na QNP 28, Conjunto M, no Setor P Sul, em Ceilândia. Dois irmãos, um homem e uma adolescente, que passavam pelo local caíram na cratera aberta.

Dois cães da raça pitbull também acabaram caindo no buraco enquanto o dono tentava ajudar no resgate das primeiras vítimas. Confira mais detalhes a seguir.

O incidente ocorreu devido à rede de esgoto ceder e causar a abertura da cratera. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e todas as vítimas foram resgatadas e atendidas. Os animais não tiveram ferimentos graves. Já os irmãos apresentavam ferimentos moderados e foram conduzidos ao hospital mais próximo.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e a Companhia Neoenergia foram acionadas para auxiliar no local. A Defesa Civil compareceu ao local e interditou parcialmente a área; as investigações sobre o acidente seguem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)