Cratera se abre e 'engole' homem que caminhava em calçada; vídeo

Um homem caiu em uma cratera que se abriu no momento em que ele caminhava em uma calçada. O caso aconteceu no bairro Gilberto Machado, na cidade Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1).

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver um homem de camisa azul caminhando pela via segurando uma sacola. De repente, a calçada cede e ele cai no buraco, com partes de um muro ao lado e também entrando na cratera. Assista!

A vítima não teve o nome e idade revelados, mas a prefeitura do município informou que se trata de um médico ortopedista. As informações são do Metrópoles.

O médico foi encaminhado para um hospital particular e não há informações sobre o estado de saúde dele. A área do acidente foi isolada pela Defesa Civil e a prefeitura avalia o que pode ter causado o ocorrido.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)