VÍDEO: Cratera se abre sob carro, que cai em poço e fica completamente submerso

O vídeo de um carro afundando e desaparecendo em uma cratera em um estacionamento viralizou nas redes sociais neste domingo (13). O incidente aconteceu em Ghatkopar, subúrbio de Mumbai, na Índia, informa o jornal The Times of India.

O carro estava estacionado em cima de um poço coberto com uma camada de cimento, de acordo com a polícia. Nenhuma pessoa ferida foi identificada pela polícia, pois não havia ninguém dentro do carro que ficou completamente submerso dentro da cratera.

Mumbai: Parked SUV sinks into well as slab caves in at Ghakotpar Society, no injuries https://t.co/FYOcUSqHy0 pic.twitter.com/vgT1QsWFnf — The Times Of India (@timesofindia) June 13, 2021

A polícia de trânsito local foi a primeira a chegar ao estacionamento. “Acreditávamos que o incidente ocorrera em uma rua e causaria congestionamento. Ao chegar lá, imaginamos que se tratava de uma propriedade privada”, disse um funcionário.

O estacionamento foi construído há vários anos. “Uma parte de um poço havia sido coberta com concreto armado e estava sendo usada como vaga de estacionamento pelos membros da sociedade [privada]. Devido ao excesso de chuvas nos últimos dias e provavelmente ao peso do veículo, a parte de concreto cedeu por volta das 9h. Felizmente, não havia ninguém no carro", explicou um oficial de trânsito.

O veículo pertencia a um morador, Kiran Doshi. A polícia disse que seria necessário um guindaste para retirar o veículo do buraco.