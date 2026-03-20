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Goiânia ainda tem radiação do Césio-137? Saiba a verdade após série da Netflix

Dúvida voltou após série Emergência Radioativa; especialista afirma que áreas atingidas foram totalmente descontaminadas

Hannah Franco
fonte

Césio-137: Goiânia ainda tem contaminação? Físico envolvido responde (Divulgação/Netflix)

A série Emergência Radioativa, lançada pela Netflix, reacendeu dúvidas sobre o desastre com o Césio-137 em Goiânia, ocorrido em 1987. Entre as principais perguntas está se ainda existe contaminação na cidade quase quatro décadas depois do acidente.

De acordo com o físico Walter Mendes, que atuou na época e inspirou um dos personagens da produção, a resposta é não. Ele afirma que não há mais risco relacionado à radiação nas áreas atingidas.

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“Há sempre o questionamento: existe contaminação em Goiânia? Não existe mais contaminação em Goiânia, posso afirmar”, disse o especialista em depoimento ao livro Césio-137: A História do Acidente Radioativo em Goiânia, lançado em 2024.

Áreas afetadas passaram por descontaminação

Segundo Walter Mendes, todos os locais impactados pelo acidente passaram por um processo completo de limpeza e controle, sendo classificados como áreas remediadas. De acordo com o físico, essas regiões voltaram a ser habitadas normalmente após o trabalho técnico realizado.

  • Remoção de materiais contaminados
  • Isolamento das áreas afetadas
  • Monitoramento após a descontaminação

O especialista reforça que, atualmente, não há risco para moradores dessas localidades.

“Essas áreas que foram contaminadas são chamadas de áreas remediadas. As pessoas voltaram a habitar em suas residências normalmente, pois não há mais contaminação.”

image (Reprodução/Césio-137: A História do Acidente Radioativo em Goiânia)

Para onde foi o material radioativo?

Os resíduos retirados durante a operação foram levados para um depósito definitivo em Abadia de Goiás, onde permanecem sob controle rigoroso. Segundo Mendes, o armazenamento segue normas de segurança e é monitorado por órgãos responsáveis.

“Os rejeitos foram armazenadas em um depósito definitivo, onde existe um controle institucional exercido pela própria Comissão Nacional de Energia Nuclear.”

Série da Netflix revive tragédia do Césio-137

A produção Emergência Radioativa reconstitui os acontecimentos do acidente em Goiânia e destaca o impacto humano da tragédia, considerada uma das maiores da história envolvendo material radioativo. O desastre ocorreu em setembro de 1987, um ano após o acidente de Chernobyl, e mobilizou equipes de saúde e especialistas para conter a contaminação.

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Palavras-chave

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Goiânia

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