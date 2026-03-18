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'Emergência Radioativa': minissérie da Netflix detalha acidente com o Césio-137

Estadão Conteúdo

A minissérie Emergência Radioativa estreou nesta quarta-feira 18 na Netflix e já tem chamado atenção ao revisitar um dos episódios mais marcantes do País: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987.

Inspirada em fatos reais, a produção chega cercada de comparações com Chernobyl, e constrói uma narrativa própria ao focar nas consequências sociais e humanas da tragédia brasileira.

Quantos episódios a minissérie tem?

A minissérie conta com cinco episódios, com duração média de cerca de 50 minutos a 1 hora cada. Ao longo desse formato, a história se desenvolve de maneira intensa e progressiva, acompanhando desde o início da contaminação até seus desdobramentos mais dramáticos.

Como a história é contada?

A trama acompanha os físicos Márcio, interpretado por Johnny Massaro, e Orenstein, vivido por Paulo Gorgulho, que enfrentam pressão constante para explicar a gravidade da situação à população e às autoridades.

Dividida em diferentes momentos, a narrativa começa com a circulação do material radioativo pela cidade, ganha ritmo de corrida contra o tempo nos episódios centrais e, na reta final, assume um tom mais sensível ao mostrar o impacto nos hospitais e nas vítimas.

Um olhar além do desastre

Mais do que reconstituir os fatos, Emergência Radioativa destaca o impacto social da contaminação, especialmente sobre pessoas em situação de vulnerabilidade.

A abertura de uma cápsula retirada de uma clínica abandonada evidencia desigualdades e falta de informação, elementos que ampliaram os efeitos da tragédia. Ao abordar também conflitos políticos e limitações estruturais, a série propõe uma reflexão crítica sobre o episódio.

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