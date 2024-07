Fachada da antiga Boate Kiss é demolida para construção de memorial

A fachada do prédio onde funcionava a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi demolida nesta segunda-feira (29). O local, palco de uma das maiores tragédias do Brasil, dará lugar a um memorial em homenagem às 242 vítimas do incêndio ocorrido em 2013.

As obras de demolição iniciaram pela manhã e foram concluídas no mesmo dia. Ao longo do fim de semana, cerca de 45 caminhões realizarão a remoção do entulho. No espaço de 383 m², serão construídas três salas: um auditório com capacidade para 142 pessoas, uma sala multiuso e uma sede para a associação de vítimas.

VEJA MAIS

Um dos pontos mais marcantes do memorial será um jardim circular com 242 pilares de madeira, cada um com o nome de uma vítima e um suporte para flores. A obra, que terá duração de oito meses, está orçada em mais de R$ 4 milhões e será realizada pela Incorporadora Farroupilha. Os recursos serão provenientes de um fundo do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da prefeitura de Santa Maria.

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um show pirotécnico durante uma festa universitária na Boate Kiss desencadeou um incêndio de grandes proporções. A fumaça tóxica e o pânico causaram a morte de 242 pessoas e deixaram mais de 600 feridos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)