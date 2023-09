Boate Kiss: Justiça repassa nova data em 2024 para julgamento dos réus; confira

A Justiça remarcou para 26 de fevereiro de 2024 o novo julgamento dos quatro réus envolvidos no incêndio ocorrido na Boate Kiss, deixando 244 mortos em 2013, em Santa Maria (RS). A decisão veio após a anulação da primeira condenação dos acusados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que posteriormente foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os réus, Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, haviam sido condenados no primeiro julgamento que ocorreu em dezembro de 2021 e durou 10 dias. No entanto, as sentenças foram anuladas com base no argumento do TJ-RS de que as regras para o sorteio dos jurados não foram cumpridas.

As condenações originais foram:

Elissandro Callegaro Spohr: 22 anos e 6 meses;

Mauro Londero Hoffmann: 19 anos e 6 meses;

Marcelo de Jesus dos Santos: 18 anos;

Luciano Bonilha Leão: 18 anos.