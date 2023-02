Cantor debocha de tragédia em Boate Kiss durante show

Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o cantor Ícaro Trindade, da Banda Dubai, de Roraima, debochando da tragédia da Boate Kiss durante um show. Enquanto cantava os "parabéns" para a influenciadora dona da festa, o vocalista usava uma espécie de pistola com faíscas para a apresentação pirotécnica.

VEJA MAIS

“Alô, Boate Kiss”, foi a fala do vocalista que provocou indignação nos internautas.

“A banda Dubai realmente passou dos limites ao brincar com uma tragédia enorme como a da boate Kiss, aonde várias vidas foram perdidas”, escreveu uma pessoa.

Após a repercurssão negativa, o empresário da banda decidiu se manifestar. “Foi uma brincadeira do vocalista. Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas”, afirmou. “Realmente foi uma brincadeira sem graça”, afirmou.

Reconhecido como o cantor, Ícaro Trindade também se pronunciou sobre o ocorrido. “Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que EU cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também que a banda em si não tem culpa do erro que EU cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos”, disse ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)