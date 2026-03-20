O que os VIPs vão comer no Lollapalooza 2026? Confira os pratos que farão parte do menu do evento

Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, o Lolapalloza chegou mais uma vez ao Brasil para agitar os fãs de artistas nacionais e internacionais entre os dias 20, 21 e 22 de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas para aqueles que não gostam de ficar no sufoco da grade, o evento também disponibiliza ingressos VIPs que dão direito a mais conforto e diversas regalias no chamado Lolla Lounge by Vivo.

Pelo ingresso dos VIPs ser mais caro que a área populosa do festival, muitas pessoas não conseguem ter acesso ao que eles fazem dentro do camarote e, inclusive, se perguntam que tipo de comida os VIPs costumam comer no Lollapalooza. Em entrevista ao portal Terra, o chefe de cozinha executivo Alex Fediczko respondeu a essa pergunta e deu mais detalhes sobre o que esperar do menu do evento.

"Ao longo do dia, oferecemos três menus diferentes, com preparações mais leves nos períodos de maior calor e combinações mais quentes e consistentes à noite, quando as temperaturas costumam cair. Essa dinâmica permite que o público desfrute de sabores que dialogam com o ambiente e com o ritmo do festival", explicou o chefe de cozinha executivo Alex Fediczko, que está responsável pelos menus do Lollapaloza.

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Afinal, quais pratos serão servidos aos VIPs no Lollapalooza?

Para os menus do festival Lollapalooza, o chefe de cozinha disse que o cardápio foi pensado em preferências alimentares e na beleza do espaço. "Entre os destaques está uma seleção especial de saladas, com versões mais completas e ingredientes que proporcionam leveza com consistência. Temos percebido um interesse crescente por preparações mais equilibradas, e nosso cardápio reflete esse movimento", revelou.

"Temos também opções clássicas que agradam a maior parte do público, como lanches, massas e as sobremesas, que fazem parte do show. Entre as opções de sobremesas, teremos brigadeiro, banoffee e brownie vegano. Todo o serviço de alimentação está incluso no convite, sem custo adicional ao público", complementou Alex Fediczko sobre as comidas que estarão presentes nos pratos das pessoas que forem curtir a área VIP.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)