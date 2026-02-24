Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lollapalooza Brasil 2026: Confira os horários de todos os shows e os artistas confirmados

Festival ocorre em março no Autódromo de Interlagos e terá 71 atrações, incluindo Sabrina Carpenter e Tyler, the Creator

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Lollapalooza (Divulgação/Lollapalooza)

O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta terça-feira (24), os horários completos dos shows para a edição de 2026. O festival ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com 71 atrações musicais.

Entre os artistas confirmados, destacam-se nomes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator, Lorde, Doechii, Lewis Capaldi, Interpol, Viagra Boys e Cypress Hill.

Sexta-feira – 20 de Março

PALCO BUDWEISER

  • 12h45 - 13h40: Stefanie
  • 14h45 - 15h45: Negra Li
  • 16h55 - 17h55: Blood Orange
  • 19h05 - 20h05: Doechii
  • 21h30 - 23h00: Sabrina Carpenter

PALCO SAMSUNG GALAXY

  • 12h00 - 12h45: Atração selecionada pela 89 FM
  • 13h40 - 14h40: Terraplana
  • 15h50 - 16h50: Viagra Boys
  • 18h00 - 19h00: Interpol
  • 20h10 - 21h25: Deftones

PALCO FLYING FISH

  • 12h45 - 13h40: Worst
  • 14h45 - 15h45: Scalene
  • 16h55 - 17h55: Ruel
  • 19h05 - 20h05: Men I Trust
  • 21h30 - 22h30: Edson Gomes

PALCO PERRY'S

  • 12h00 - 13h00: Camila Jun
  • 13h00 - 14h00: Bruna Strait
  • 14h15 - 15h15: Atk?
  • 15h30 - 16h30: Aline Rocha
  • 16h45 - 17h45: Horsegirl
  • 18h00 - 19h00: DJ Diesel (Shaq)
  • 19h15 - 20h15: Bunt.
  • 20h30 - 21h45: Ben Böhmer
  • 22h15 - 23h30: Kygo

Sábado – 21 de Março

PALCO BUDWEISER

  • 12h45 - 13h40: Jadsa
  • 14h45 - 15h45: Agnes Nunes
  • 16h55 - 17h55: Marina
  • 19h05 - 20h05: Lewis Capaldi
  • 21h30 - 23h00: Chappell Roan

PALCO SAMSUNG GALAXY

  • 12h00 - 12h45: Hurricanes
  • 13h40 - 14h40: Varanda
  • 15h50 - 16h50: Foto em Grupo
  • 18h00 - 19h00: Cypress Hill
  • 20h10 - 21h25: Skrillex

PALCO FLYING FISH

  • 12h45 - 13h40: Artur Menezes
  • 14h45 - 15h45: Cidade Dormitório
  • 16h55 - 17h55: The Warning
  • 19h05 - 20h05: TV Girl
  • 21h30 - 22h30: Riize

PALCO PERRY'S

  • 12h00 - 12h45: Blackat
  • 13h00 - 13h45: Marcelin o Brabo
  • 14h15 - 15h15: Crizin da Z.O.
  • 15h30 - 16h30: Febre90s
  • 16h45 - 17h45: N.I.N.A
  • 18h00 - 19h00: Hamdi
  • 19h15 - 20h15: 2hollis + Rommulas
  • 20h30 - 21h30: Mu540
  • 22h00 - 23h30: Brutalismus 3000

Domingo – 22 de Março

PALCO BUDWEISER

  • 12h45 - 13h40: Papisa
  • 14h45 - 15h45: Mundo Livre S/A
  • 16h55 - 17h55: Djo
  • 19h05 - 20h05: Turnstile
  • 21h30 - 22h45: Tyler, The Creator

PALCO SAMSUNG GALAXY

  • 12h00 - 12h45: Jonabug
  • 13h40 - 14h40: Nina Maia
  • 15h50 - 16h50: Royel Otis
  • 18h00 - 19h00: Addison Rae
  • 20h10 - 21h25: Lorde

PALCO FLYING FISH

  • 12h45 - 13h40: Papangu
  • 14h45 - 15h45: Oruã
  • 16h55 - 17h55: Balu Brigada
  • 19h05 - 20h05: FBC
  • 21h30 - 22h30: Katseye

PALCO PERRY'S

  • 12h00 - 12h45: Flávia Durante
  • 13h00 - 13h45: Entropia
  • 14h00 - 14h45: Analu
  • 15h15 - 16h15: Alírio
  • 16h30 - 17h30: Idlibra
  • 17h45 - 18h45: Zopelar
  • 19h00 - 20h00: RoZ
  • 20h15 - 21h30: ¥0u$uk€ ¥uk1mat$u
  • 21h45 - 23h15: Peggy Gou
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LOLLAPALOOZA 2026/BRASIL/PROGRAMAÇÃO/HORÁRIOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

GUITARRADA

VÍDEO: Música de Felipe Cordeiro entra para trilha sonora de novela da Globo

Trilha de A Nobreza do Amor traz a música Problema Seu e destaca a guitarrada paraense em rede nacional

24.02.26 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda