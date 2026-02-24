Lollapalooza Brasil 2026: Confira os horários de todos os shows e os artistas confirmados
Festival ocorre em março no Autódromo de Interlagos e terá 71 atrações, incluindo Sabrina Carpenter e Tyler, the Creator
O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta terça-feira (24), os horários completos dos shows para a edição de 2026. O festival ocorrerá entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com 71 atrações musicais.
Entre os artistas confirmados, destacam-se nomes como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator, Lorde, Doechii, Lewis Capaldi, Interpol, Viagra Boys e Cypress Hill.
Sexta-feira – 20 de Março
PALCO BUDWEISER
- 12h45 - 13h40: Stefanie
- 14h45 - 15h45: Negra Li
- 16h55 - 17h55: Blood Orange
- 19h05 - 20h05: Doechii
- 21h30 - 23h00: Sabrina Carpenter
PALCO SAMSUNG GALAXY
- 12h00 - 12h45: Atração selecionada pela 89 FM
- 13h40 - 14h40: Terraplana
- 15h50 - 16h50: Viagra Boys
- 18h00 - 19h00: Interpol
- 20h10 - 21h25: Deftones
PALCO FLYING FISH
- 12h45 - 13h40: Worst
- 14h45 - 15h45: Scalene
- 16h55 - 17h55: Ruel
- 19h05 - 20h05: Men I Trust
- 21h30 - 22h30: Edson Gomes
PALCO PERRY'S
- 12h00 - 13h00: Camila Jun
- 13h00 - 14h00: Bruna Strait
- 14h15 - 15h15: Atk?
- 15h30 - 16h30: Aline Rocha
- 16h45 - 17h45: Horsegirl
- 18h00 - 19h00: DJ Diesel (Shaq)
- 19h15 - 20h15: Bunt.
- 20h30 - 21h45: Ben Böhmer
- 22h15 - 23h30: Kygo
Sábado – 21 de Março
PALCO BUDWEISER
- 12h45 - 13h40: Jadsa
- 14h45 - 15h45: Agnes Nunes
- 16h55 - 17h55: Marina
- 19h05 - 20h05: Lewis Capaldi
- 21h30 - 23h00: Chappell Roan
PALCO SAMSUNG GALAXY
- 12h00 - 12h45: Hurricanes
- 13h40 - 14h40: Varanda
- 15h50 - 16h50: Foto em Grupo
- 18h00 - 19h00: Cypress Hill
- 20h10 - 21h25: Skrillex
PALCO FLYING FISH
- 12h45 - 13h40: Artur Menezes
- 14h45 - 15h45: Cidade Dormitório
- 16h55 - 17h55: The Warning
- 19h05 - 20h05: TV Girl
- 21h30 - 22h30: Riize
PALCO PERRY'S
- 12h00 - 12h45: Blackat
- 13h00 - 13h45: Marcelin o Brabo
- 14h15 - 15h15: Crizin da Z.O.
- 15h30 - 16h30: Febre90s
- 16h45 - 17h45: N.I.N.A
- 18h00 - 19h00: Hamdi
- 19h15 - 20h15: 2hollis + Rommulas
- 20h30 - 21h30: Mu540
- 22h00 - 23h30: Brutalismus 3000
Domingo – 22 de Março
PALCO BUDWEISER
- 12h45 - 13h40: Papisa
- 14h45 - 15h45: Mundo Livre S/A
- 16h55 - 17h55: Djo
- 19h05 - 20h05: Turnstile
- 21h30 - 22h45: Tyler, The Creator
PALCO SAMSUNG GALAXY
- 12h00 - 12h45: Jonabug
- 13h40 - 14h40: Nina Maia
- 15h50 - 16h50: Royel Otis
- 18h00 - 19h00: Addison Rae
- 20h10 - 21h25: Lorde
PALCO FLYING FISH
- 12h45 - 13h40: Papangu
- 14h45 - 15h45: Oruã
- 16h55 - 17h55: Balu Brigada
- 19h05 - 20h05: FBC
- 21h30 - 22h30: Katseye
PALCO PERRY'S
- 12h00 - 12h45: Flávia Durante
- 13h00 - 13h45: Entropia
- 14h00 - 14h45: Analu
- 15h15 - 16h15: Alírio
- 16h30 - 17h30: Idlibra
- 17h45 - 18h45: Zopelar
- 19h00 - 20h00: RoZ
- 20h15 - 21h30: ¥0u$uk€ ¥uk1mat$u
- 21h45 - 23h15: Peggy Gou
