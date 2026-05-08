Influenciador é preso após simular assalto para gravar conteúdo no RJ

O influenciador digital Luan Lennon foi preso na madrugada de quinta-feira (7), no Centro do Rio de Janeiro, suspeito de simular um furto para gravar um vídeo e publicar nas redes sociais. Outros dois homens que acompanhavam a produção também foram detidos.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi planejada para criar um falso flagrante. A investigação aponta que um carro foi deixado com o vidro aberto e um celular no interior do veículo. Um flanelinha teria oferecido R$ 30 a um pedestre para retirar o aparelho.

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Sem saber que se tratava de uma encenação, o homem pegou o celular. Nesse momento, Luan Lennon, que filmava tudo de dentro de outro carro estacionado do outro lado da rua, se aproximou e tentou dar voz de prisão.

Polícia concluiu que a cena foi montada

Após a abordagem, a Polícia Militar foi acionada e conduziu todos os envolvidos à 4ª Delegacia de Polícia, na Praça da República. Durante as investigações, os agentes identificaram que a situação havia sido previamente combinada.

Luan Lennon e dois integrantes de sua equipe foram autuados em flagrante por denunciação caluniosa, crime caracterizado por provocar a atuação das autoridades com base em uma acusação falsa. Segundo a polícia, eles também podem responder por fraude processual.

O flanelinha apontado como intermediador do caso ainda não foi localizado. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Nas redes sociais, Luan Lennon soma mais de 1 milhão de seguidores. Ele se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo voltado a denúncias e ações contra desordem urbana. O influenciador também foi candidato a vereador no Rio de Janeiro nas eleições de 2024 pelo Partido Liberal (PL).

Os presos permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia. Segundo a Polícia Civil, não há previsão de pagamento de fiança nesta fase do processo.