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Lollapalooza 2026 começa com lama e filas em ativações

Estadão Conteúdo

Os portões do Lollapalooza Brasil 2026 foram oficialmente abertos por volta das 11h desta sexta-feira, 20, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O primeiro dia de festival terá nomes como Doechii e Sabrina Carpenter e segue até o domingo, 22, com Chappell Roan, Tyler, The Creator e muito mais - são cerca de 70 atrações.

O festival já começou movimentado com correria de alguns fãs para garantir espaço próximo da grade no Palco Budweiser, o principal do evento. A reportagem viu muitas roupas com referências a Sabrina Carpenter, cantora americana de 26 anos que é a principal artista do dia.

Os efeitos da chuva que atingiu o Autódromo ontem, quinta-feira, 19, ainda podem ser vistas pelo evento. Apesar da maior parte da água já ter secado, ainda há muitos pontos de lama, especialmente nos espaços com grama. Quem vier para o festival deve vir preparado, com sapatos adequados, pois há previsão de chuva e o solo deve ficar ainda mais escorregadio.

A cantora Camila Jun deu a largada no Palco Perry's by Fiat por volta das 12h, mas a maior parte do público ainda circulava por outras áreas do festival, principalmente nas ativações de marcas, que viraram uma das maiores atrações do evento.

O Estadão viu longas filas em diversos estandes. Nas barracas de comida e bebida, porém, o atendimento parece estar sendo rápido, sem aglomeração de pessoas neste início de festival.

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