Covid-19 mata 29 pessoas em janeiro no Brasil

Vacina contra o vírus integra o calendário básico de crianças, idosos e gestantes desde 2024; reforço periódico é recomendado para grupos especiais

O Liberal
fonte

Das 163 mortes por SRAG no início do ano, a Covid-19 foi a principal causa identificada, com 29 óbitos, superando a Influenza e o Rinovírus (Freepik)

Segundo o informativo Vigilância das Síndromes Gripais, ao menos 29 brasileiros morreram em janeiro deste ano por complicações decorrentes da Covid-19, o que posiciona o SARS-CoV-2 como o vírus mais letal entre os agentes identificados no país durante o mês. Esses números ainda podem sofrer acréscimos, uma vez que parte das investigações sobre as causas dos óbitos permanece em andamento ou aguarda atualização nos sistemas.

Das 163 mortes causadas por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) nas primeiras quatro semanas do ano, 117 não tiveram o vírus causador identificado, mas, entre os diagnósticos confirmados, a Covid-19 liderou com 29 casos, seguida pela Influenza A H3N2 e pelo Rinovírus, ambos com sete casos, e pela Influenza A não subtipada, com seis.

Os demais agentes virais, como H1N1, Influenza B e VSR, somaram juntos cinco mortes. Ao todo, foram registrados 4.587 casos de síndromes respiratórias no período, incluindo quadros não letais, sendo que 3.373 destes não tiveram o patógeno identificado.

O estado de São Paulo apresentou o maior índice de mortalidade confirmada, com 15 óbitos em um universo de 140 casos registrados. As fatalidades atingiram majoritariamente idosos com mais de 65 anos, que somaram 108 das mortes por SRAG; especificamente nos casos de Covid-19, 19 das vítimas pertenciam a essa faixa etária.

Esse cenário ocorre em um contexto onde os dados de vacinação indicam uma cobertura abaixo do ideal. Embora a vacina contra a Covid-19 tenha sido incluída no calendário básico de vacinação para crianças, idosos e gestantes desde 2024, e o reforço periódico seja recomendado para grupos especiais, a adesão tem sido um desafio no Brasil.

Em 2025, de cada dez doses distribuídas pelo Ministério da Saúde a estados e municípios, menos de quatro foram efetivamente utilizadas, totalizando apenas 8 milhões de aplicações de um montante de 21,9 milhões disponíveis. Dados da plataforma Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), reforçam a gravidade da situação ao mostrar que, no ano de 2025, pelo menos 10.410 pessoas adoeceram com gravidade após infecção pelo coronavírus, resultando em cerca de 1,7 mil mortes.

