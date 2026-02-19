Corpo esquartejado é achado dentro de mala em córrego de SP
Trabalhadores localizaram uma bolsa de viagem com odor forte e acionaram a Guarda Civil Municipal, nessa quinta-feira (19)
Um corpo esquartejado foi encontrado em uma mala na Zona Sul de São Paulo (SP), nessa quinta-feira (19). A bolsa de viagem estava dentro de um córrego às margens da Estrada Ecoturística de Parelheiros, na altura do número 4.470. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou suspeitos do crime.
A mala foi encontrada por trabalhadores de uma empresa que faz obras na via. Os funcionários, ao localizarem a bolsa, notaram que havia odor forte e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM). No local, as autoridades abriram a bagagem e viram partes de um corpo humano.
