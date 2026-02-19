Capa Jornal Amazônia
Corpo esquartejado é achado dentro de mala em córrego de SP

Trabalhadores localizaram uma bolsa de viagem com odor forte e acionaram a Guarda Civil Municipal, nessa quinta-feira (19)

Lívia Ximenes
Funcionários de uma empresa que realiza obras na via acionaram a GCM ao notarem o forte odor na mala (Reprodução / TV Globo)

Um corpo esquartejado foi encontrado em uma mala na Zona Sul de São Paulo (SP), nessa quinta-feira (19). A bolsa de viagem estava dentro de um córrego às margens da Estrada Ecoturística de Parelheiros, na altura do número 4.470. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou suspeitos do crime.

A mala foi encontrada por trabalhadores de uma empresa que faz obras na via. Os funcionários, ao localizarem a bolsa, notaram que havia odor forte e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM). No local, as autoridades abriram a bagagem e viram partes de um corpo humano.

