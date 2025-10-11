Capa Jornal Amazônia
Confira os detalhes da decoração da Berlinda da Trasladação 2025

Flores colombianas e folhagens paraenses marcam a ornamentação da segunda maior procissão do Círio

Hannah Franco
fonte

Confira quais flores foram usadas na ornamentação da berlinda (Divulgação/DFN)

A Berlinda da Trasladação 2025 foi apresentada com uma decoração inspirada em elementos da natureza, usando flores colombianas e tons que remetem ao céu e à floresta. A romaria acontece na noite deste sábado (11/10) e é a segunda maior do Círio de Nazaré, reunindo cerca de 1,9 milhão de devotos, até a Catedral de Belém.

Neste ano, o projeto floral da Berlinda da Trasladação traz uma combinação harmoniosa de cores, texturas e simbologias, exaltando a natureza e a fé do povo paraense.

Quais são as flores usadas na Berlinda da Trasladação de 2025?

A berlinda da Trasladação 2025 vem adornada por uma seleção de flores nobres colombianas, escolhidas cuidadosamente para compor uma paisagem celestial. Entre as principais espécies utilizadas estão Hortênsias, Delfinos e Gipsofila.

A paleta de cores gira em torno dos tons azulados e verdes, criando uma atmosfera etérea. As flores azuis são dispostas de forma fluida na cúpula, remetendo à suavidade das nuvens, enquanto o verde — aplicado nas extremidades — traz a exuberância da floresta amazônica.

O destaque especial fica por conta do Delfino, uma flor de rara beleza, cujas hastes foram organizadas de maneira orgânica, formando um “jardim celestial” na base da berlinda.

Confira todos os detalhes da Berlinda da Trasladação 2025:

berlinda trasladação 2025

Quem é o decorador da Berlinda da Trasladação?

O projeto floral da Berlinda da Trasladação 2025 foi assinado pelo paraense Vando Nascimento, decorador, designer floral, escultor e artista plástico com mais de 28 anos de atuação na festividade.

Além da Trasladação, ele também assina:

  • A berlinda do Círio
  • A berlinda da Romaria das Crianças
  • O andor do Recírio
  • A decoração do altar da Praça Santuário
  • A Casa de Plácido, onde ocorre a cerimônia de abertura

A decoração segue a paleta do cartaz oficial do Círio 2025, reforçando os símbolos escolhidos para a edição deste ano. Os tons de azul e verde representam o céu e a floresta.

O que é a Trasladação do Círio?

A Trasladação é a procissão noturna que acontece sempre na véspera do Círio de Nazaré. É considerada a segunda maior romaria da programação, ficando atrás apenas para o Círio, e atrai milhares de pessoas que acompanham a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em um percurso até a Catedral de Belém.

.
