Mulher é presa suspeita de sequestrar e matar dois homens

Adriana Stolze de Jesus foi presa nesta sexta-feira (10), em Eunápolis, no sul da Bahia, suspeita de envolvimento no sequestro e assassinato de dois homens desaparecidos desde julho de 2023. A ação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis.

Segundo as investigações, Adriana é apontada como integrante de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Ela teria participado do sequestro e homicídio de Cícero Fernando dos O. e Santos Garcia, de 25 anos, e Diogo Antônio Góes da Silva Martins, de 17. Os dois desapareceram em 31 de julho de 2023.

Corpos seguem desaparecidos

As autoridades informaram que os corpos das vítimas ainda não foram localizados. Há indícios de que Adriana teria participado também da ocultação dos cadáveres, com o objetivo de dificultar as investigações sobre o crime.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos na ação e localizar os corpos das vítimas.

