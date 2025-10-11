Homens são expulsos de vagão feminino após xingamentos e gestos obscenos no Rio de Janeiro

Dois homens foram expulsos do vagão feminino do metrô no Rio de Janeiro (RJ), após confusão com mulheres, que terminou em agressões verbais. A discussão foi filmada e mostra o momento em que eles reagem de maneira agressiva ao pedido de retirada feito pelas mulheres. A confusão teria acontecido na segunda-feira (6) na estação General Osório, na Zona Sul.

As imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais com mais de cinco milhões de visualizações e mostram um deles fazendo gestos obscenos mesmo após sair do vagão. A dupla fez xingamentos como "mal comida e mal amada". Eles foram retirados do vagão com a ajuda de um agente de segurança.

Apesar da expulsão, um dos envovlidos continua agindo de maneira violenta, bate parede do vagão gritando e continua uma discussão com um dos agentes de segurança. Nas imagens também é possível ver o momento em que um deles reliza gestos sexuais em direção ao vagão onde as mulheres estavam.