Homens são expulsos de vagão feminino após xingamentos e gestos obscenos no Rio de Janeiro
Confusão foi filmada por uma das mulheres viralizou nas redes sociais
Dois homens foram expulsos do vagão feminino do metrô no Rio de Janeiro (RJ), após confusão com mulheres, que terminou em agressões verbais. A discussão foi filmada e mostra o momento em que eles reagem de maneira agressiva ao pedido de retirada feito pelas mulheres. A confusão teria acontecido na segunda-feira (6) na estação General Osório, na Zona Sul.
As imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais com mais de cinco milhões de visualizações e mostram um deles fazendo gestos obscenos mesmo após sair do vagão. A dupla fez xingamentos como "mal comida e mal amada". Eles foram retirados do vagão com a ajuda de um agente de segurança.
VEJA MAIS
Apesar da expulsão, um dos envovlidos continua agindo de maneira violenta, bate parede do vagão gritando e continua uma discussão com um dos agentes de segurança. Nas imagens também é possível ver o momento em que um deles reliza gestos sexuais em direção ao vagão onde as mulheres estavam.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA