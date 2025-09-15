Empreendedorismo feminino cresce e amplia espaço no Brasil

Empreender tem sido um caminho de transformação para muitas mulheres brasileiras. Além de conquistar autonomia, esse movimento tem garantido sustento para famílias e fortalecido comunidades em diversas regiões do país.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Brasil possui 30,4 milhões de pessoas donas do próprio negócio. Entre elas, 10,4 milhões são mulheres, o equivalente a 34,1% do total. O número representa crescimento de cerca de 42% entre 2012 e 2024. Mais da metade dessas empreendedoras (52,3%) são chefes de domicílio.

A pesquisa do Sebrae mostra que o perfil predominante é de mulheres entre 30 e 49 anos, que frequentemente precisam conciliar a gestão da empresa com responsabilidades domésticas. Metade não conta com ajuda nas tarefas de casa. Além disso, 73% são mães e, dentro desse grupo, 37% criam os filhos sozinhas.

História de superação no setor de moda

Um exemplo desse cenário é Monique Santos, 38 anos. Após 15 anos de experiência em shoppings, ela decidiu abrir a própria loja, especializada em moda office look. Com apoio de linhas de crédito, inaugurou a “Monique Closet” há dois anos e recentemente abriu uma segunda unidade.

“Desde o início, eles já disponibilizaram um empréstimo com juros baixos e cartão de crédito que facilitou a compra das peças. No começo, tive medo e falta de confiança, mas o crédito foi fundamental para dar segurança e expandir meu negócio”, afirmou a empreendedora.

Linhas de crédito para mulheres empreendedoras

Para apoiar esse movimento, o Sicredi, por exemplo, oferece programas específicos, como: Fampe – Mulheres Empreendedoras (parceria com o Sebrae que garante acesso ao crédito mesmo sem garantias tradicionais, além de prazos flexíveis e acompanhamento financeiro) e o FCO Mulheres Empreendedoras (voltado para projetos de diferentes setores, com condições diferenciadas).

A instituição também atua na formação de lideranças femininas por meio do Comitê Mulher, que promove encontros, capacitações e incentiva maior participação em espaços de decisão.

“Acreditamos no potencial transformador das mulheres. Por isso, buscamos oferecer soluções que vão além do crédito. Criamos caminhos para que mais mulheres possam liderar seus próprios negócios com segurança e autonomia, gerando prosperidade para si e para as comunidades onde atuam”, explica a consultora de Negócios do Sicredi, Mayara Oliveira.

Atualmente, o Sicredi reúne mais de 9 milhões de associados em todo o Brasil. Na região Norte e em parte do Centro-Oeste, está presente em 253 municípios, com 350 agências voltadas para atender cerca de 1,5 milhão de cooperados.