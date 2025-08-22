Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

A chapa é quente na Praça Brasil, point de lanches rápidos em Belém

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

Valéria Nascimento
fonte

Praça Brasil, em Belém, tem grande movimento e oferta lazer e quitutes variados, churrascos, doces, salgados e sucos e o já consagrado 'guaraná da Amazônia' (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A chapa é quente na Praça Brasil, no bairro do Umarizal, em Belém. A frase é literal porque a praça tem um comércio de rua aquecido, com venda de churrasquinhos na brasa, sanduíches e doces, sem falar no guaraná da Amazônia, que reina absoluto entre as bebidas favoritas do público, das 8h à meia-noite.

No último domingo (17), uma única barraca vendeu R$ 3 mil só de morango de amor. A vinte reais a unidade, a barraca faturou R$ 6 mil com um único produto, e ela vende bolo de pote, bolo em fatias, brownies, monteiro lopes e outros.

“A gente fez essa contagem conforme foi vindo (o público) e a gente foi trazendo mais, também tem aquela questão da qualidade. A produção é diária, porque o açúcar se desfaz e o morango solta muito líquido”, contou Nicole Maciel, de 20 anos, sobre a super venda de morangos, da barraca em que ela trabalha.

As barracas de comida fazem um L na Praça Brasil, pela lateral da travessa Dom Pedro I à rua Cônego Jerônimo Pimentel. Os negócios, dizem os empreendedores, vão bem. A barraca em que Nicole trabalha, é uma das poucas de doces, situada entre duas outras de sanduíches e de churrasco feitos na hora.

Empreendedores estão satisfeitos com as vendas

"É trabalho, mas tem valido a pena. Vale”, disse Bruno Lobato, à frente de uma barraca junto com a esposa Beatriz e mais quatro funcionários. Eles vendem churrascos na chapa, há quase três anos na Praça Brasil.

Praça Brasil oferta espaço de lazer, caminhadas e comidinhas (Fotos: Cláudio Pinheiro / O Liberal

“Começamos geralmente às seis e meia da tarde até às onze meia, meia-noite, de domingo a domingo. Uma base de seis horas de trabalho por dia, com uma folga semanal. O nosso valor mínimo de refeição começa a partir de R$ 9,99, que é calabresa acebolada, e compõe arroz, baião, farofa, vinagrete, um prato individual”.

"O mais caro que nós temos serve até duas pessoas, é R$ 34,00, que já vem frango, carne, charque e calabresa, arroz, baião, farofa e vinagrete, também. É uma boa refeição. O que sai mais? É essa chapa Dois Amores, de R$ 34,00”, diz Bruno, sorridente.

Guaraná da Amazônia reina absoluto

Na noite da última terça-feira (19), em pleno início da semana, a frequência de pessoas era intensa na Praça Brasil. Um público diverso e com distintos interesses na praça. Gente caminhando, crianças brincando no pula-pula, e grupos de amigas e de casais com filhos esperavam os lanches, em confortáveis cadeiras de papo pro ar.

"A gente gosta do perímetro, que é bem movimentado. Aí a gente tem aquela sensação de não estar num lugar deserto, se sente seguro, e também pela comida. A comida é boa”, disse Lívia Ribeiro, professora de língua portuguesa, na esfera pública. Ela estava com o marido, o militar da Aeronáutica, William Ribeiro, e o filho do casal, Arthur Ribeiro, 7 anos. A família comia churrasquinho.

Somente do guaraná da Amazônia são 10 barracas e o preço é padrão na Praça Brasil. O tradicional é R$ 20, os de fruta são R$ 25, e o de morango R$ 30, esse último está mais caro, disseram os vendedores, por causa da alta do preço do morango, após a moda do morango do amor.

“Eu trabalho aqui desde o ano passado para dona Aucilene, a dona da barraca. Ela me disse que foi a última a instalar o ponto nesse local há mais de 10 anos”, disse Sara Lima, 40 anos, enquanto fazia o guaraná da Amazônia, em copão de 500 ml ou em copos de 250 ml, para clientes a pé ou de carro.

O guaraná tradicional, explicou Sara, leva xarope de guaraná, leite condensado, castanha de caju, amendoim e mais leite líquido. “E nós colocamos pedaços de abacate para ficar cremoso, gostoso”, contou ela achando graça.

Há guaraná de açaí, de bacuri, de banana, de capuccino, de chocolate, de cupuaçu, o mix (abacaxi e banana). Todos saem com facilidade, afirmaram os vendedores. Eles ressaltaram que há uma leve preferência pelo tradicional, talvez, por ser o mais em conta.

‘Eu vendi 42 medidas de tradicional, e umas 10 de morango, e assim vai indo’, diz vendedora

"Por noite, eu vendo mais ou menos uns R$ 800, R$ 900, quando a venda está ruim. Quando a venda é boa, eu faço R$ 1.300. Eu não tenho noção de quantos copos. É mais fácil, para mim, contar pela medida. Eu vendi 42 medidas de tradicional, e umas 10 de morango, e assim vai indo”, disse Sara Lima, que trabalha por comissão de 20% sobre o total da venda de guaraná. Ela trabalha num dia e folga no outro, e se vende mil reais, ganha R$ 200 pelo dia de serviço.

Depois de caminhar, a família de Elenildes Vale parou para tomar o guaraná da Amazônia. "Eu gosto do tradicional, por quê? Na verdade, eu nunca provei outros sabores”, disse ela ao lado do marido, o porteiro Antônio Reis, fã raiz da bebida. “Ixi, eu tinha, acho que 20 anos, eu já tomava guaraná, sempre tomei, estou com 49 anos de idade. É uma tradição, é bom, dá uma energia”, falou Antônio, enquanto esperava o copão dele ficar pronto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

praça brasil
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Ao ar livre

A chapa é quente na Praça Brasil, point de lanches rápidos em Belém

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

SOJA PARAENSE

Em meio a tarifaço, China é principal destino da soja paraense, mas setor têm desafios financeiros

Com a China como principal destino, o Pará se consolida como grande exportador de soja, mas a baixa nos preços e a guerra tarifária com os EUA dificultam os lucros dos produtores.

22.08.25 8h00

QUEDA DO AZEITE EM BELÉM

Até R$ 65,52: preço do azeite cai 3% em Belém, mas consumidores divergem sobre queda

Mesmo com a redução nos preços, algumas pessoas afirmam que o azeite ainda está inacessível; variação cambial é apontada como principal fator da queda dos preços, segundo Aspas.

22.08.25 7h45

inflação

Taxas já afetam preços nos EUA, afirma IIF

Preços de importação e de produtores estão subindo à medida que os estoques de reserva se esgotam

22.08.25 7h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 12h00

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

EXCLUSIVO

Belém deve ter 6,8 mil vagas temporárias no 2º semestre, aponta Dieese

Estimativa é 23% maior que a de 2024; setor de serviços e comércio concentram maioria das oportunidades.

17.08.25 6h00

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda