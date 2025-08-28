Locação de itens para festas: empreendimento lucrativo e de sucesso em Belém

O setor de locação de itens para festas e eventos tem se mostrado uma alternativa promissora para quem deseja empreender na capital paraense. Um exemplo de sucesso é a Tonho Locação e Eventos, empresa paraense que conquistou espaço e credibilidade ao longo de mais de uma década de atuação.

De um pedido inesperado a um negócio de sucesso

A trajetória da empresa começou em 2013, quando Antônio, conhecido como Tonho, trabalhava na feira e recebeu um pedido para alugar algumas mesas e cadeiras que possuía. A proposta simples despertou nele um olhar empreendedor. Percebendo o potencial do setor, compartilhou a ideia com o irmão Otávio Dutra, que logo se uniu ao projeto.

Com o tempo, os outros irmãos: Michele, Odaison e Ocimar, também passaram a integrar o negócio, consolidando uma empresa familiar sólida, que alia comprometimento, estrutura e bom atendimento.

Irmãos são sócios da Tonho Locação e Eventos (Samires Santos)

Um mercado cheio de oportunidades

Segundo os empreendedores, o setor de eventos ainda é pouco explorado em Belém, o que se revelou uma oportunidade de crescimento. Com investimentos graduais, a Tonho Locação ampliou seu acervo, oferecendo hoje desde tendas e climatizadores, até estruturas box e mobiliário.

Climatizadores para eventos (Samires Santos)

“Não trabalhamos com pacotes prontos. Cada proposta é personalizada para atender as necessidades do evento e garantir o melhor custo-benefício ao cliente”, destacam os proprietários.

Reinvenção em tempos de crise

A pandemia foi um período desafiador para o setor, mas também um ponto de virada para a empresa. Sem poder contar com festas presenciais, surgiu a ideia de locar equipamentos por períodos mais longos, modelo que atraiu novos perfis de clientes e gerou oportunidades mesmo em meio à crise. “Foi no momento de maior dificuldade que conseguimos consolidar nossa visão de negócio e ampliar nossa atuação no mercado”, avaliam.

O próximo passo

Com um atendimento diferenciado e foco na experiência do cliente, a Tonho Locação e Eventos busca agora se tornar referência absoluta em Belém. “Nosso objetivo é oferecer segurança, confiança e bem-estar para que cada evento seja único, sempre unindo qualidade e preço justo”, afirmam os empreendedores.