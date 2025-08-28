Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Microempreendedores do Pará avançam em premiação nacional

Empreendedores de Belém, Ananindeua e Igarapé-Açú foram selecionados para final

O Liberal
fonte

Em 2024, paraense foi o grande campeão da premiação (Divulgação)

Três microempreendedores do Pará foram escolhidos como vencedores regionais da 8ª edição do Prêmio Academia Assaí, uma iniciativa que reconhece negócios no setor alimentício em todo o Brasil. Os selecionados agora disputam a fase nacional da premiação, prevista para outubro, em São Paulo.

O prêmio teve mais de 7,5 mil inscritos em 2025. Ao todo, 30 empreendedores(as) foram classificados na etapa regional, sendo dois representantes por categoria — Venda por Encomenda, Ambulante e Ponto Fixo — em cada região do país. No Norte, o Pará emplacou três nomes: Francisca Luciana, Gustavo Alves e Kleberson Ryan.

Premiação valoriza diversidade de negócios alimentícios

Segundo o Assaí Atacadista, organizador da premiação, a edição de 2025 beneficiou 2.100 empreendedores com apoio financeiro e capacitação em gestão de negócios. "Essa seleção reflete não apenas o talento individual, mas também a força do setor alimentício regional, que cresce e se profissionaliza a cada edição", afirmou Fábio Lavezo, gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do grupo.

Criado em 2018, o Prêmio Academia Assaí tem como foco o fortalecimento de pequenos negócios do ramo alimentício. Neste ano, mais de 83% dos(as) vencedores(as) regionais se autodeclaram pretos ou pardos, reforçando o compromisso com diversidade e inclusão.

Os empreendimentos premiados abrangem diferentes tipos de culinária e modelos de atuação, incluindo confeitaria, alimentação saudável, culinária vegetal, japonesa, coreana, produção de licores, produtos orgânicos da Amazônia, entre outros.

Etapa nacional será realizada em outubro, em São Paulo

Cada um dos 30 vencedores regionais recebeu R$ 3 mil, um smartphone, assessoria individual e uma semana de imersão presencial em São Paulo com despesas pagas. Considerando os aportes anteriores, o valor total recebido por cada selecionado supera R$ 5 mil.

Na fase nacional, serão escolhidos três vencedores — um por categoria — que ganharão R$ 15 mil adicionais e o título de destaque nacional. Além disso, serão concedidos prêmios extras de R$ 5 mil nas categorias especiais de Inovação, Sustentabilidade e Tecnologia.

Confira os selecionados por região

  • Região Norte – Paraenses premiados:
    • Francisca Luciana Araújo Lisboa de Athayde (Igarapé-Açu-PA) – Tolú Orgânicos da Amazônia – Vendedora Ambulante
    • Gustavo Alves (Ananindeua-PA) – Un. Burger – Ponto Fixo
    • Kleberson Ryan Matos de Souza (Belém-PA) – Theo do Bolo – Ponto Fixo
Economia
