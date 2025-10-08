Capa Jornal Amazônia
Mulher é presa por suspeita de matar pai envenenado no Rio

Estadão Conteúdo

Uma mulher foi presa na terça-feira, 7, suspeita de matar o próprio pai por envenenamento na zona norte do Rio de Janeiro. A jovem, que não teve o nome divulgado, foi detida por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da Polícia Civil de São Paulo, quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo.

As investigações apontam que o pai da suspeita morreu após ser envenenado, em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O homicídio do homem tem relação com outros três assassinatos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, após trabalhos de inteligência das unidades dois Estados, a filha de uma das vítimas foi identificada como integrante do grupo criminoso responsável pelas mortes no Rio e em São Paulo.

"Diante dos fatos, ela foi localizada e, contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária", diz a Polícia Civil.

