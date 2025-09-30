Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Mãe de bebê com HIV é presa após injetar agulha contaminada com o vírus em enfermeira

O caso ocorreu durante a realização de uma coleta de sangue da criança no hospital

Victoria Rodrigues
fonte

A enfermeira foi encaminhada a outro hospital para realizar a medicação preventiva contra o vírus. (Foto: Reprodução/ Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP))

A mãe de um bebê soropositivo de três meses foi presa após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada com o vírus HIV durante um atendimento no Hospital Infantil João Paulo II, que fica localizado na região central de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) enquanto a profissional de saúde do local realizava a coleta de sangue da criança.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o episódio ocorreu quando a mulher retirou a agulha do braço do bebê e injetou propositalmente na mão da mulher. Segundo relatos da própria enfermeira, não havia nenhum motivo para a mãe da criança ter realizado o ataque naquele momento da coleta de sangue.

Além disso, a mulher teria levado o bebê para fazer o teste de HIV, que deu positivo, já que ela suspeitava de que ele tinha o vírus, porque a própria mãe é soropositiva. Após o ocorrido, a enfermeira foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde recebeu os devidos cuidados médicos e a medicação preventiva contra o vírus.

VEJA MAIS

image Enfermeira registra colapso de hospital em Gaza sob cerco israelense

image Morte de enfermeira em Ananindeua: família rejeita hipótese de enforcamento
Jamille de Paula Araújo, de 29 anos, encontrada em um apartamento na Avenida Mário Covas

image ‘Confiamos na inocência’, diz advogado do ex-namorado de enfermeira encontrada morta em Ananindeua
Os dois advogados que compõem a defesa do ex-companheiro de Jamille de Paula Araújo informaram que o homem está colaborando com as autoridades policiais

Prisão em flagrante

A mãe da criança, de 25 anos, foi conduzida e ouvida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 2ª Central Estadual de Plantão Digital, onde teve a prisão em flagrante pelo crime relacionado ao perigo de contágio de moléstia grave. Depois dos policiais terem realizado todos os procedimentos, a mulher ficou à disposição da Justiça para maiores investigações e mais detalhes sobre o caso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão

mãe

bebê

HIV

soropositivo

enfermeira

Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda