PM é morto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto na madrugada deste sábado (11/10) durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, interior de São Paulo. O PM participava de romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Crispim foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os suspeitos já haviam fugido.

Em seguida, os policiais rodoviários foram informados de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por tiros. As vítimas foram socorridas em um hospital local, mas o PM não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

Segundo a PRF, o soldado vinha da cidade de Cruzeiro e utilizava colete reflexivo da PM durante a caminhada. Na altura do Km 55 da Dutra, ele foi baleado no peito. Os criminosos levaram mochila, R$ 800 em dinheiro e o celular do policial.

Os outros dois romeiros foram atingidos de forma menos grave: um com tiro no pé e outro com tiro de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento hospitalar e passam bem.

Carreira e homenagem

Crispim integrava a 4ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 10 anos na corporação. Em nota, o comandante do batalhão, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, lamentou a morte do soldado e destacou sua trajetória:

"Seu comprometimento com a missão policial-militar e sua postura íntegra conquistaram o respeito de seus pares e superiores, deixando um legado de honra e companheirismo", escreveu o comandante nas redes sociais.