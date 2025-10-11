Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PM é morto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira foi baleado durante assalto na Rodovia Presidente Dutra; outros dois romeiros ficaram feridos, mas passam bem

Estadão Conteúdo
fonte

PM de São Paulo é baleado durante assalto na Dutra enquanto participava de romaria a Aparecida. (Reprodução/Redes Sociais)

O soldado da Polícia Militar de São Paulo, Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto na madrugada deste sábado (11/10) durante um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, interior de São Paulo. O PM participava de romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Crispim foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os suspeitos já haviam fugido.

VEJA MAIS

image Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém
PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

image Círio de Nazaré Manaus 2025: confira a programação completa das procissões, missas e arraial
Veja os horários, trajetos e detalhes das celebrações religiosas que movimentam a cidade

Em seguida, os policiais rodoviários foram informados de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por tiros. As vítimas foram socorridas em um hospital local, mas o PM não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

Segundo a PRF, o soldado vinha da cidade de Cruzeiro e utilizava colete reflexivo da PM durante a caminhada. Na altura do Km 55 da Dutra, ele foi baleado no peito. Os criminosos levaram mochila, R$ 800 em dinheiro e o celular do policial.

Os outros dois romeiros foram atingidos de forma menos grave: um com tiro no pé e outro com tiro de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento hospitalar e passam bem.

Carreira e homenagem

Crispim integrava a 4ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 10 anos na corporação. Em nota, o comandante do batalhão, tenente-coronel Rodrigo dos Santos, lamentou a morte do soldado e destacou sua trajetória:

"Seu comprometimento com a missão policial-militar e sua postura íntegra conquistaram o respeito de seus pares e superiores, deixando um legado de honra e companheirismo", escreveu o comandante nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ROMARIA

PM

LATROCÍNIO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

BNDES já aprovou R$ 124,4 milhões em crédito para empresas do Pará com recursos do Brasil Soberano

Plano Brasil Soberano é um conjunto de medidas lançado pelo governo federal para apoiar exportadores brasileiros, especialmente pequenas empresas, afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos

10.10.25 19h28

Brasil

Restauração ambiental pode ser rentável, diz secretário do MMA

BNDES vai disponibilizar R$ 24,9 milhões para florestas comerciais

10.10.25 19h05

Técnico da Inglaterra coloca Brasil e outras três seleções como favoritas à Copa de 2026

10.10.25 9h49

Conheça 'Sátántangó', o único livro do vencedor do Nobel 2025 lançado no Brasil

09.10.25 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

confusão

Homens são expulsos de vagão feminino após xingamentos e gestos obscenos no Rio de Janeiro

Confusão foi filmada por uma das mulheres viralizou nas redes sociais

11.10.25 8h15

crimes

Mulher é presa suspeita de sequestrar e matar dois homens

Investigações apontam que a suspeita teria ocultado os corpos das vítimas e integrava uma organização criminosa ligada ao tráfico

10.10.25 18h46

BRASIL

Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro

Aos 13 anos, Marcelo morreu após internação em hospital no DF

10.10.25 15h16

BRASIL

Mais de 150 funcionários de hospital passam mal após almoço em refeitório

Amostras de alimentos e água foram coletadas para investigação

10.10.25 7h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda