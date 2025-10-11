Círio de Nazaré Manaus 2025: confira a programação completa das procissões, missas e arraial

O mês de outubro em Manaus também é marcado por um dos momentos mais emocionantes da fé católica: o Círio de Nazaré 2025, que reúne milhares de fiéis em procissões, missas e celebrações. A festa, organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, traz neste ano o tema “Maria, Mãe peregrina, ensina-nos o caminho da esperança”.

A abertura oficial do Círio 2025 ocorreu no dia 5 de outubro, marcando o início das festividades em homenagem à padroeira. Confira a programação completa e o trajeto das principais romarias do Círio de Nazaré em Manaus.

Que horas é a Trasladação do Círio de Nazaré 2025 em Manaus?

A Trasladação, um dos momentos mais aguardados do Círio, acontece neste sábado, 11 de outubro. A programação começa com a Ciclo Procissão, às 17h, com saída da Paróquia Rainha dos Apóstolos até a Praça de Nazaré.

Logo em seguida, os devotos participam da Missa da Trasladação, às 18h, e da Procissão da Trasladação, que inicia às 19h30, saindo da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e seguindo até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Veja detalhes da grande procissão do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré em Manaus será celebrado no domingo, 12 de outubro, com a grande procissão principal, que sai às 7h30 da manhã do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em direção à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

Milhares de devotos caminham em orações e agradecimentos, acompanhando a imagem da Virgem de Nazaré pelas ruas da cidade.

Após a chegada, será celebrada a Missa Campal, às 9h, em frente à igreja.

Veja o dia e horário do Círio das Crianças e Jovens 2025

O Círio das Crianças e Jovens está marcado para o sábado, 18 de outubro, às 17h, na Igreja Nossa Senhora de Nazaré.

Logo após, às 18h, será celebrada uma missa especial das crianças e jovens, encerrando a tarde.

Horário e dia das romarias e do Recírio em Manaus

O encerramento das festividades acontece no sábado, 25 de outubro, com uma programação intensa. A Ciclo-Romaria inicia à 00h, reunindo grupos de ciclistas e devotos.

Durante o dia, ocorre a Missa do Recírio, que marca oficialmente o fechamento da festa, seguida do tradicional Arraial da Padroeira, às 19h, com comidas típicas, apresentações culturais e música ao vivo.

📅 Confira a programação completa do Círio de Manaus 2025

➡️ Sábado, 11 de outubro

17h – Ciclo Procissão (Rainha dos Apóstolos → Praça de Nazaré)

18h – Missa da Trasladação

19h30 – Procissão da Trasladação (Nazaré → Santuário de Fátima)

➡️ Domingo, 12 de outubro

7h30 – Procissão do Círio de Nazaré (Fátima → Nazaré)

9h – Missa Campal

➡️ Sábado, 18 de outubro

17h – Círio das Crianças e Jovens

18h – Missa das Crianças e Jovens

➡️ Sábado, 25 de outubro

00h – Ciclo-Romaria

Missa do Recírio (horário a confirmar)

19h – Arraial da Padroeira