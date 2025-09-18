Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Curitiba recebe 1ª edição da Festa do Círio de Nazaré em outubro

Festa religiosa terá edição inédita no Paraná com apresentação de Pinduca; local será confirmado nos próximos dias.

Hannah Franco
fonte

Curitiba terá celebração inédita do Círio de Nazaré com show de Pinduca (Igor Mota / O Liberal)

A cidade de Curitiba, no Paraná, vai sediar pela primeira vez a Festa do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, tradicionalmente celebrada em Belém. A edição curitibana está marcada para o dia 5 de outubro, a partir das 10h, com local ainda a ser confirmado, mas a Praça Osório, no Centro da cidade, é o ponto mais provável para receber os fiéis e visitantes.

A realização é da Barraca da Amazônia, em parceria com o Festival Arca e o grupo Garibaldis e Sacis, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e da Prefeitura Municipal.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Círio de Nazaré movimenta milhões de devotos todos os anos em Belém.

Além da parte religiosa, o evento em Curitiba contará com uma programação cultural, com destaque para o show de Pinduca, conhecido como o “Rei do Carimbó”. O músico paraense se apresentará ao lado dos filhos, do neto Xavier e da Banda Maré Cheia.

A programação completa da festa será divulgada ainda nesta semana. A expectativa é que o evento passe a integrar o calendário oficial da cidade.

Serviço

Festa do Círio de Nazaré em Curitiba 2025

Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

Horário: A partir das 10h

Local: A definir (Praça Osório é o local mais cotado)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

