Curitiba recebe 1ª edição da Festa do Círio de Nazaré em outubro

A cidade de Curitiba, no Paraná, vai sediar pela primeira vez a Festa do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, tradicionalmente celebrada em Belém. A edição curitibana está marcada para o dia 5 de outubro, a partir das 10h, com local ainda a ser confirmado, mas a Praça Osório, no Centro da cidade, é o ponto mais provável para receber os fiéis e visitantes.

A realização é da Barraca da Amazônia, em parceria com o Festival Arca e o grupo Garibaldis e Sacis, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e da Prefeitura Municipal.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o Círio de Nazaré movimenta milhões de devotos todos os anos em Belém.

Além da parte religiosa, o evento em Curitiba contará com uma programação cultural, com destaque para o show de Pinduca, conhecido como o “Rei do Carimbó”. O músico paraense se apresentará ao lado dos filhos, do neto Xavier e da Banda Maré Cheia.

A programação completa da festa será divulgada ainda nesta semana. A expectativa é que o evento passe a integrar o calendário oficial da cidade.

Serviço

Festa do Círio de Nazaré em Curitiba 2025

Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)

Horário: A partir das 10h

Local: A definir (Praça Osório é o local mais cotado)