Círio 2025: projeto Peregrinos de Nazaré terá 28 pontos de atendimento para acolhimento de romeiros

Romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios do nordeste do Pará, em direção ao Círio de Nazaré, receberão suporte da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com diversas instituições. O acolhimento será de 6 a 11 de outubro. O atendimento será realizado por meio do projeto “Peregrinos de Nazaré”, criado em 2016 para garantir mais segurança e acolhimento aos devotos que percorrem longas distâncias até a Basílica Santuário.

Neste ano, o número de pontos de apoio aumentou de 17 para 28 em relação a 2024, abrangendo 13 municípios do Estado, ao longo da rodovia BR-316 (desde Santa Maria do Pará), Alça Viária, PA-391, PA-140, PA-151, Vila do Conde (PA-483) e PA-252. Pelo site www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare, grupos de peregrinos podem cadastrar suas caravanas. Cerca de 3 mil voluntários atuarão em regime de revezamento nesses postos de atendimento.

Outra forma de ajudar o projeto é por meio de doações, como alimentos, água e materiais de saúde, que podem ser entregues das 8h às 18h, no Coração Imaculado de Maria, sede da Pastoral da Acolhida, localizada na Travessa 14 de Março, entre a Avenida Nazaré e a Gentil Bittencourt.

Certificação

Além disso, o projeto conta com a Certificação dos Peregrinos. A iniciativa nasce com o objetivo de valorizar ainda mais a caminhada de fé de milhares de devotos que se deslocam de diferentes cidades até Belém. Ao longo do trajeto, os peregrinos encontrarão, nos pontos oficiais de apoio, QR Codes de registro. Com apenas cinco registros validados durante a peregrinação, o devoto poderá, ao chegar à Basílica Santuário, apontar novamente seu celular para o QR Code final, disponível em telão digital, e assim receber o Diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré.

“Mais do que um certificado, este diploma representa o reconhecimento da fé, do esforço e da devoção de cada romeiro que trilha as estradas em direção à Casa da Mãe de Nazaré. É um gesto simbólico que eterniza a experiência espiritual e a transforma em memória registrada”, explica o diretor de Procissões da DFN. Paulo André Freitas.

O projeto Peregrinos de Nazaré conta com o apoio de diversas instituições, entre elas: Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Sesi, Cruz Vermelha e Rota do Pará.

Histórico da Romaria a Pé

A tradicional Romaria Castanhal–Belém teve início no começo da década de 1980, quando pequenos grupos de devotos percorriam, a pé, os cerca de 78 km entre os dois municípios. Hoje, a prática se expandiu, reunindo centenas de peregrinos vindos de diferentes cidades do Pará, principalmente na semana que antecede o Círio, em manifestações de fé que marcam o maior evento religioso do Brasil. Somente em 2024, mais de 10 mil pessoas se cadastraram em caravanas no site.

Postos de atendimento:

📍 POSTOS DA BR-316

Posto PRF

2. BR-316 KM 90

3. Posto Gasolina Km 80

4. Apeú

5. Romeiro Paulo Henrique

6. Dona Rita

7. Seu Valter

8. Trevo PA-140

9. Posto Ginásio Santa Izabel do Pará

10. Unidos Pela Fé

11. Paróquia São Pio de Pietrelcina

12. Ginásio Marituba

13. Colégio Salesiano Ananindeua

14. Fórum de Ananindeua

15. GSE CBMPA

16. TJPA

17. Basílica Santuário de Nazaré

📍 POSTOS DA PA-483 (ALÇA VIÁRIA)

1. Rotatória da Alça Viária

2. Posto KM 22

3. Restaurante Sabor Paraense - KM 36

4. Restaurante Vitória - KM 30

5. EMEF São Francisco de Assis - KM 20

6. Batalhão de Polícia Rodoviária - BPRV

📍 POSTOS DA PA-391

1. BPRV Tauá

📍 POSTOS DA PA-140

1. Barreira DETRAN Mosqueiro

📍 POSTOS DA PA-151

1. Rotatória da PA-151 com a PA-252

📍 POSTOS DA PA-483 (VILA DO CONDE)

1. Trevo do Peteca KM 3

📍 POSTOS DA PA-252

1. Posto KM 31