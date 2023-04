Comunidade é atingida por incêndio de grandes proporções na zona leste de São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Pau Queimado, na região da Penha, localizado na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado por volta das 4h15, mas só foram controladas às 10h30. Uma jovem de 19 anos sofreu graves queimaduras, mas foi imediatamente socorrida pelos vizinhos antes da chegada das equipes.

Segundo relatos dos moradores, o incidente começou em uma das casas, após uma vela cair e o fogo se alastrar, atingindo várias residencias. No entanto, o número de casas e famílias afetadas ainda não foram informados. As autoridades ainda estão investigando o motivo do incêndio.

No início, 14 viaturas estavam trabalhando para conter as chamas. Algumas horas depois, cerca de 20 viaturas foram mobilizadas para atuar no combate ao fogo.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que equipes da Subprefeitura Penha e de Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social já estão no local para a vistoria e atendimento às famílias atingidas.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)