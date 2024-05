Adolescente de 13 anos é resgatada de motel, em Manaus; mãe é suspeita de agenciar a filha

Uma adolescente de 13 anos foi resgatada de um motel, na noite da última quinta-feira (23), no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Conforme a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), 3 pessoas foram presas, em flagrante, suspeitas de envolvimento no estupro dessa adolescente. Segundo a polícia, a menina era obrigada pela própria mãe a se prostituir.

Que foram os presos?

A adolescente foi encontrada com um homem de 46 anos preso em flagrante por estupro de vulnerável. Conforme PC-AM, denúncias anônimas teriam alertado sobre o encontro que o homem teria com a jovem. Em meio às detenções, a dona do motel, de 52 anos, também foi presa por favorecimento à prostituição.

A PC-AM informou que a garota estava sendo agenciada pela própria mãe para fins de exploração sexual para vários homens pelo valor de R$ 100. Em depoimento, a adolescente disse que estava cansada dos constantes abusos e agressões físicas que sofria da própria mãe.

Os três suspeitos vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e favorecimento à prostituição contra a adolescente de 13 anos.