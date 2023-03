Homem é preso por zoofilia e por obrigar mulheres a terem relações com animal

Marcos Spinola Pereira, de 46 anos, foi preso nesta segunda-feira (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro, sob suspeita de zoofilia. A denúncia foi feita pela ex-esposa do indiciado, que relatou que ele a obrigava a ter relações sexuais com o animal. A polícia ainda investiga se pelo menos três outros cachorros também sofreram abusos por parte do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, Marcos, conhecido pelo apelido de 'Pitbull', além de abusar do cachorro, filmava e salvava os vídeos. O animal foi resgatado e passou por atendimento veterinário que constatou os sinais de violência. Argos, um macho da raça American Bully de porte médio, apresentava lesões e sentia dores no órgão genital.

A denúncia foi feita pela ex-companheira de Marcos, com quem viveu por três anos. Ela contou que decidiu se separar dele por conta da violência que sofria dentro de casa e também pelos atos de zoofilia. Duas ex-namoradas do suspeito também confirmaram a denúncia e disseram que em alguns casos ele chegava a matar o animal depois de cometer os abusos. Inclusive, uma cadela da raça pitbull que era criada por Marcos costumava apresentar sangramentos constantes nas partes íntimas.

Argos, um macho da raça American Bully, apresentava lesões e sentia dores no órgão genital. (Divulgação / PCERJ)

Os vídeos eram gravados dentro da casa do criminoso e a polícia suspeita que as filmagens poderiam ser comercializadas na Deep Web. Marcos foi preso pela equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e encaminhado ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

O caso chocou a população de Nova Iguaçu e reforça a importância de denúncias de crimes contra animais, que muitas vezes são vítimas silenciosas de abusos e maus-tratos.