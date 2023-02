Homem é preso acusado de abusar sexualmente de uma cadela no sul do Pará

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos contra animais no município de Xinguara, sul do Pará. Ele teria praticado zoofilia - quando o autor pratica relações sexuais com animais - contra uma cadela, que morreu após a violência. O crime ocorreu no bairro Marajoara II e foi denunciado por Maria de Lourdes, uma vizinha do agressor e que também era tutora do animal.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia do município de Xinguara. Ainda de acordo com a PC, o homem segue à disposição da justiça.

O caso gerou grande comoção nas redes sociais, principalmente de pessoas envolvidas na luta contra os maus tratos a animais.

Carmen Americo, do Projeto Xerimbabos, foi uma das ativistas que repercutiu o caso. "O acusado de praticar zoofilia, envenenar e matar a cadelinha de Xinguara acaba de ser preso pela polícia local. A vida dela não vai voltar, mas que se faça justiça. Agradecemos ao delegado Maxi Miller por realizar seu trabalho fazendo valer os direitos dos animais", escreveu ela em postagem no Instagram.