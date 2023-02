Zoofilia: mulher acusa vizinho de abusar sexualmente de cadela em Xinguara, no Pará

A dona de uma cachorra denunciou à Polícia Militar do Pará (PMPA) um possível caso de zoofilia, no bairro Marajoara II, em Xinguara, no sul do Pará. O crime é quando o autor pratica relações sexuais com animais. Segundo Maria de Lourdes, tutora do animal, um vizinho teria estuprado a cadela, o que causou a morte do bicho de estimação logo após o ato. O caso repercutiu nas redes sociais neste sábado (4), chamando atenção de representantes dos direitos dos animais.

“Olha gente, a minha cachorra foi estuprada por um vagabundo aqui perto de casa”, disse a dona do animal em um vídeo compartilhado na internet. Um novo vídeo do momento em que o animal sofreu a violência teria sido filmado por outro vizinho e enviado à tutora da cadela, fazendo com que ela procurasse a PMPA. Na web, também circula imagens do cão se debatendo momentos antes de ser deixado, já morto, em frente à casa do suspeito.

O caso foi confirmado ao jornal O LIBERAL pelo 17° Batalhão de Polícia Militar (17° BPM). Sem dar muitos detalhes, o oficial do dia informou que os militares foram até a casa do suspeito, porém ele teria se recusado a sair. Em suas redes sociais, Igor Normando (Podemos), titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que se declara defensor e ativista da causa animal, disse que está acionando órgãos competentes para que seja feita a investigação sobre o caso.

“Nós imediatamente entramos em contato com a delegacia de polícia do interior, e eles imediatamente também entraram em contato com a tutora do animal. Esse que cometeu maus-tratos, cometeu esse crime extremamente violento está sendo procurado já (...) Vamos ficar vigilantes para que esse caso possa ser solucionado com todo rigor da lei e que maus-tratos contra animais não aconteçam mais no nosso estado”, disse Igor Normando.

Um boletim de ocorrência policial foi registrado na Polícia Civil pela associação protetora dos animais Redencenses Protetores. A entidade também se manifestou via redes sociais: “Exigimos justiça! Esse bandido tem que ser preso! Estuprador não escolhe a vítima, ele faz isso com quem ele conseguir, seja animal, criança, idoso. As autoridades precisam localizar esse bandido e prender para o bem de toda sociedade. Não esperem ele fazer mais vítimas. A próxima pode ser um filho seu!”.

A Polícia Civil informou por meio de nota que "o caso é investigado pela delegacia do município de Xinguara. Diligências estão sendo realizadas para localizar o envolvido no crime, que já foi identificado". Ainda segundo a PC, informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e aguarda um retorno à demanda.