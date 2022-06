Quarto de motel tem câmera? Caso de possível monitoramento viralizou na web; entenda

Uma foto que viralizou nas redes sociais esta semana mostra vários monitores com imagens do interior dos quartos de um motel. O registro gerou polêmica e levantou o questionamento de várias pessoas sobre a privacidade dentro dos estabelecimentos. Gravar pessoas em momentos de intimidade é crime e pode ser penalizado gravemente. Quarto de motel tem câmera? Confira como descobrir se você está sendo filmado.

A imagem que viralizou na web mostra 18 monitores ligados, com imagens mostrando o interior de quartos e até banheiros de suítes de motéis. Isso foi o suficiente para muitas pessoas começarem a brincar com a situação e até afirmarem estar com medo de realmente ter sido filmadas em momentos íntimos.

Instalar câmeras em motéis é crime?

Segundo o artigo 216-B do Código Penal, registrar conteúdo de caráter privado sem autorização dos participantes é crime e pode acarretar em detenção de seis meses a um ano e pagamento de multa. O artigo também estabelece que o ato de produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, é proibido.

Vários dono de motéis negaram a existência de câmeras nos quartos e afirmaram que os únicos locais onde há monitoramento são nas áreas comuns. Isso para manter a segurança de clientes e funcionários, pois muitas vezes pessoas tentam entrar nos estabelecimentos com menores de idade e parceiros "escondidos" nos carros.

A ABMotéis (Associação Brasileiras de Motéis) diz que as informações que circulam na web sobre a presença de câmeras nas suítes de motéis são falsas. A organização informa que a imagem compartilhada nas redes sociais foi originalmente publicada no Vietnã, em relação a um caso de monitoramento registrado no distrito de Tan Bihn.

Como saber se tem câmeras no motel?

Alguns especialistas deram algumas orientações para descobrir se existem câmeras dentro de motéis. Confira:

Observar se os espelhos estão pendurados e não embutidos. Geralmente, os espelhos falsos são os embutidos;

Checar a iluminação. Para que um espelho falso funcione, é preciso que tenha mais iluminação ao redor dele do que o norma;

Ouvir o som que o espelho emite quando se bate levemente sobre ele. Caso ele faça um barulho aberto e parecendo ter eco, há um espaço aberto no fundo que pode ser usado para abrigar uma câmera ou alguém observando por trás;

Desligar as luzes e acender a lanterna do celular. Para isso, a pessoa deve passar o feixe de luz devagar por todo o local. Se houver uma câmera escondida, as lentes vão refletir a luz, facilitando a descoberta;

Kit detector de câmera. Esse acessório pode ser encontrado à venda na Internet por preços que variam de R$ 340 a R$ 590, dependendo do modelo. Ele emite um sinal rastreador capaz de detectar uma faixa de frequência entre 1 MHz e 6.5 GHz, suficiente para rastrear o sinal de uma câmera ligada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)