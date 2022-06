Mulher é condenada a cumprir pena de 8 anos por atropelar namorada após ser flagrada em motel

Dionéia Reis Pinto, mais conhecida como Dyone Reis, foi condenada pelo Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (3), a oito anos de prisão pela morte da namorada dela, Laura Maria de Souza Cruz, no bairro do Jurunas, em Belém, em 16 setembro do ano de 2017.

Dyone está presa desde que cometeu o crime, no Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua. Ela foi acusada de atropelar e matar Laura na saída de um motel, após Laura a flagrar com outra mulher no local.

VEJA MAIS

Nesta sexta-feira, no Fórum Criminal em Belém, os jurados, que compuseram o Tribunal do Júri, entenderam que Dyone foi a responsável criminal pela morte de Laura. Na sessão, nesta sexta-feira, Charlene do Espírito Santo depôs como a única testemunha de defesa arrolada pela acusada. A ré, que respondeu em liberdade, continuará livre para recorrer da sentença.

Charlene era quem estava com Dyone no momento do atropelamento de Laura. Charlene disse, em juízo, que não tinha um relacionamento fixo com a acusada, ela saiu apenas para um encontro casual. Ela disse também que sabia de Laura Maria, mas Dyone havia dito que estava se separando.

Em cima da capota

Na noite da morte, Laura localizou Dyone no motel por um aplicativo de rastreamento usado nos veículos do casal. Ela então foi parar no motel. Lá, como mostram imagens de um vídeo do motel, ficou em frente à saída do estabelecimento, tentou impedir a saída do carro, mas Dyone avançou com o carro, que aparece com a própria Laura em cima do veículo, e ainda Dyone saiu do motel com Laura sobre a capota. O caso foi registrado por meio de câmeras de segurança do loca. Confira:

Em sua defesa, Dyone disse que Laura se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. Ela admitiu que deixou o local mas disse que voltou para socorrer Laura, que já estava morta. À época, Dyone se apresentou a policiais e foi encaminhada à Seccional de São Brás.