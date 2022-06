Começa o julgamento de mulher acusada de atropelar e matar a própria namorada, em Belém

Está sendo realizado nesta sexta-feira (3), em Belém, o julgamento de Dionéia Reis Pinto, mais conhecida como Dyone Reis. Ela é acusada de atropelar a então namorada, Laura Maria de Souza Cruz, após ser flagrada por ela saindo acompanhada de um motel na capital paraense, em setembro de 2017. A vítima morreu no local. Já a ré está presa desde que cometeu o crime, no Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua.

O júri iniciou durante a manhã, e está sendo presidido pelo Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima, juiz titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. O julgamento teve início com o magistrado fazendo o sorteio dos sete jurados para compor o Conselho de Sentença. Cinco testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público do Pará (MPPA) e pela defesa da ré.

De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, no dia 16 de setembro de 2017, Laura Maria teria seguido a então companheira até um motel no bairro do Jurunas. Ao flagrar Dionéia saindo do local na companhia de outra pessoa, a vítima teria se jogado em cima do capô do carro da acusada, que continuou dirigindo o veículo.

Em seguida, imagens de câmeras de segurança mostram Dionéia dirigindo em zigue-zague, freando algumas vezes, mas atropelando a então namorada. Depois disso, ela seguiu viagem e não parou para prestar socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada da ambulância.

À época, a acusada relatou, em depoimento, que Laura teria se desequilibrado e caído, batendo a cabeça. Ela também disse que deixou o local mas que depois teria retornado para socorrer a vítima, que já estava morta. A própria Dionéia se apresentou à polícia e foi encaminhada para a Seccional Urbana de São Brás. Ela foi presa e encaminhada ao Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua.