Superloja varejista é destruída por incêndio de grandes proporções, em Tubarão

No fim da noite de sexta-feira (24) um incêndio de grandes proporções se iniciou em um estabelecimento comercial na Rodovia BR-101, por volta das 23h. Até o momento, o Corpo de Bombeiros segue em atendimento no bairro Revoredo, em Tubarão.

O fogo atingiu uma superloja especializada em comércio no atacado e varejo de produtos nacionais e importados como: brinquedos, cama mesa e banho, e decoração.

Não houve vítimas. A ocorrência ainda está em andamento, na fase de rescaldo. Durante toda a madrugada deste sábado, já se totalizam mais de 8 horas de trabalho envolvendo as equipes do Corpo de Bombeiros de Tubarão, Braço do Norte, Armazém, Imaruí, Laguna, Orleans e CriciúmaEstão no local mais de 20 bombeiros com nove caminhões de combate a incêndio.