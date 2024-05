Incêndio atinge fábrica de embalagens em Cascavel, Paraná; veja imagens

Um incêndio atingiu uma fábrica de embalagens em Cascavel, Paraná, na manhã dessa quinta-feira (23). O fogo iniciou entre 9h40 e 10h, espalhando fumaça pela cidade. A empresa fica localizada no bairro Parque São Paulo, às margens da rodovia BR-277.

Cerca de 30 bombeiros e seis viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram ao local. Populares auxiliaram no combate às chamas. Segundo Capitão Felipe, oficial do CBM, empresas da região ajudaram e um moinho ofereceu funcionários para os primeiros serviços. “Nós chegamos aqui poucos minutos após o início do incidente, com os três caminhões disponíveis para a cidade. Viemos também com apoio de água, com mais dois caminhões, e um caminhão vindo da cidade de Rio de Janeiro para dar apoio”, disse ao Portal CGN.

Devido às chamas altas, a fumaça se espalhou pela cidade (Reprodução / Jéssica Bergamo / RPC Cascavel)

Até o momento, não há registro de feridos. O incêndio começou no setor administrativo da empresa e se alastrou ao depósito de sacolas plásticas, conforme o Portal SOT. Coronel Araújo, do Corpo de Bombeiros, explicou o motivo da propagação das chamas: “É uma fábrica que tem como produto o plástico, o polímero, e uma vez iniciado esse incêndio, que ele tomou proporção, ele vai só se alastrando rapidamente, porque todos nós sabemos que o polímero, o plástico, é um material que se derrete e se torna inflamável.”

A região ao redor da fábrica de embalagens foi isolada (Reprodução / RPC)

De acordo com os bombeiros, ainda não é possível saber o motivo do incêndio. A região ao redor da fábrica está isolada, a fim de evitar intoxicações, possíveis queimaduras e aumento das chamas. O fogo atingiu dois barracões da empresa e não foi totalmente contido.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)