Incêndio atinge residência no bairro Castanheira em Belém

Um incêndio atingiu o terceiro andar de uma residência no bairro Castanheira, em Belém, na noite deste domingo (19/05). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30 e enviou equipes ao loca​l para controlar as chamas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o incêndio com chamas bastante altas. De acordo com informações preliminares de moradores da área, não houve vítimas e apenas perdas materiais foram registradas. Ainda não há detalhes sobre as possíveis causas do incêndio.

VEJA MAIS