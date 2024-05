Lula afirma que ficou 'nervoso' com preço do arroz a R$ 36

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (25/05), que ficou “nervoso” com o atual preço do arroz. A declaração foi feita durante a inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP).

“Esta semana eu fiquei um pouco agitado porque o preço do arroz, o pacote de 5kg no supermercado estava R$ 36. No outro, estava R$ 33”, afirmou Lula durante o evento.

No evento, o presidente também citou uma medida assinada na última segunda-feira (20/05) que zerou a tarifa de importação de arroz até o fim do ano, a fim de garantir o abastecimento nacional. “Arroz e feijão é uma coisa que nós brasileiros não queremos abrir mão, por isso eles têm que estar no preço que o povo mais humilde e trabalhador possa comprar”, disse.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Para CNseg, catástrofe no RS será a maior do setor no Brasil em um único evento]]

Ontem (24/05), o governo editou uma medida provisória destinando R$ 6,7 bilhões para a importação de arroz através da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo o Planalto, as quantias importadas serão revertidas à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais nas regiões metropolitanas do Rio Grande do Sul.

Segundo o Governo, todas essas ações buscam reduzir as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul, uma vez que esse estado é o maior produtor do grão no país e é responsável por aproximadamente 70% do plantio no Brasil. Com as fortes chuvas que devastam a região desde o início de maio, várias plantações e os ciclos de produção e escoamento do produto foram comprometidos.