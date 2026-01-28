Cliente paga R$ 16 mil por cerveja e gerente é presa por 'propaganda enganosa' em supermercado

Uma "simples" compra de cervejas virou caso de polícia com prisão de propaganda enganosa em um supermercado localizado em Boa Vista, capital de Roraima. Um dia após se recusar a entregar 140 caixas de cerveja adquiridas por um cliente ao custo de R$ 16 mil durante uma promoção, o estabelecimento liberou a mercadoria na terça-feira (27).

A liberação ocorreu um dia após o estabelecimento ter se recusado a entregar a mercadoria, sob a justificativa de um suposto “erro no sistema”, alegado pela gerente, mesmo com o pagamento realizado integralmente. A mulher, de identidade não revelada, foi presa por propaganda enganosa.

VEJA MAIS





Homem ia revender as cervejas no próprio comércio

Durante a promoção, a garrafa de cerveja de 330 ml era vendida ao preço unitário de R$ 4,92, valor inferior ao praticado normalmente, que gira em torno de R$ 6,99. A oferta constava no sistema do estabelecimento, nos cartazes afixados no local e no leitor de preços, além de já ter sido devidamente paga pelo consumidor.

Na noite de segunda-feira, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada após a gerente do supermercado manter a recusa em entregar a mercadoria. Diante da situação, ela foi encaminhada à delegacia. O cliente informou que as cervejas adquiridas no estabelecimento, que atua tanto no atacado quanto no varejo, seriam revendidas em seu próprio comércio.

“Fui tratado como se o erro fosse meu. O que deveria ser uma compra comum acabou se transformando em uma situação extrema, a ponto de eu precisar acionar a polícia.”, relatou o cliente.

Liberação ocorreu após repercussão local

“Passei uma cerveja, o preço saiu conforme a promoção. Passei uma caixa, também deu certo. Continuei registrando de 20 em 20 caixas, tudo autorizado.”, contou o consumidor. Após a conclusão da compra, as cervejas começaram a ser separadas no depósito do supermercado.

No entanto, de acordo com o cliente, a gerente do estabelecimento determinou que os produtos fossem recolhidos e se recusou a entregá-los.

O consumidor apresentou fotos do cartaz promocional e comprovantes de pagamento como prova da compra. Mesmo diante das evidências, o supermercado manteve a recusa em entregar os produtos. Somente na manhã desta terça-feira (28), o estabelecimento entrou em contato com o cliente, informando que ele poderia retirar as cervejas adquiridas.

De acordo com o consumidor, a retirada das cervejas só foi possível depois que o caso ganhou repercussão pública.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).