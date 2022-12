Homem que recebeu PIX errado de R$ 318 mil da Globo é condenado na Justiça

O homem que recebeu um PIX errado de R$ 318 mil da TV Globo foi condenado na Justiça pela 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro a estornar o valor e pagar uma multa, segundo informações do Notícias da TV. Em dezembro de 2021, Marcos Antônio Rodrigues dos Santos recebeu a quantia por engano e, em seguida, comprou um apartamento na capital carioca.

De acordo o processo, o juiz Luiz Felipe Negrão estipulou que Marcos Rodrigues devolva o dinheiro da empresa e pague R$ 70 mil de multa por apropriação indevida do valor. A quantia seria destinada ao pagamento de uma ação trabalhista mas, por engano, foi depositada na conta do rapaz. A emissora alegou que o homem estava no sistema por ter atuado em alguns casos judiciais juntamente com a empresa.

Nos autos do processo, eles ainda explicam que tentaram contato com Marcos no dia 30 de dezembro, no entanto, ele afirmou que não possuía a quantia em sua conta pois havia comprado um apartamento. Após alegar que iria vender o imóvel para devolver o dinheiro, o réu parou de responder as mensagens da emissora.

"O réu está obrigado a devolver os R$ 318.600,40 com atualização monetária desde a data da transferência efetuada pelo autor e juros legais da mora de 1%, contados de 10/01/2022, data em que o autor o notificou a devolver a quantia", determinou o magistrado.

Em sua defesa, Marcos Rodrigues apontou que estava sendo constrangido pela empresa e chegou a contra atacar com um processo por danos-morais, pedindo R$ 500 mil, mas acabou desistindo da causa. Em abril, a Globo conseguiu, via judicial, bloquear a compra do imóvel realizada por ele.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)