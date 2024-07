Criadores de conteúdo se casam e transmitem lua de mel íntima: 'Sem censura'

O Brenda Parisotto e Willyan Schumann, que produzem conteúdo adulto e são conhecidos como casal Lil Daffy nas plataformas de conteúdo adulto, atenderam o pedido dos fãs ao transmitirem a lua de mel após o casamento.

Os criadores de conteúdo adulto trocaram votos em uma praia paradisíaca do Caribe e transmitiram a lua de mel ao vivo por meio das plataformas digitais OnlyFans e da Privacy.

“Foi uma espécie de reality adulto, gravamos nossos dias e nossas aventuras”, conta Brenda. Ela ainda relevou que o casal faturou mais de R$ 50 mil com a transmissão.

“Tudo sem censura, era um pedido dos nossos fãs. Entramos nisso depois de vazarem nossos vídeos íntimos. Levamos o celular na assistência e o técnico espalhou na internet. Decidimos parar de sofrer, assumir nosso lado exibicionista e faturar com isso”, continuou.

Durante a viagem, o casal também gravou vídeos em locais públicos, como no mar, na piscina do hotel, em meio à natureza e até mesmo enquanto andavam de jet ski. “Sempre rola alguma escapadinha, gostamos dessa coisa de ser pego no flagra, de ter uma adrenalina. E os fãs gostam disso, desse perigo”, afirmou Willyan.

Embora o casal produza conteúdo adulto para divulgar na internet, a relação entre os dois é fechada e monogâmica. Eles decidiram mostrar seu lado exibicionista ao mundo após vídeos íntimos deles serem vazados na web por terceiros.

“Temos um estilo de vida tradicional, somos um casal fechado, não saímos e nem gravamos com outros homens e mulheres. E somos muito felizes assim, nunca pensamos em abrir nosso casamento”, comentaram. “Então quem vê nossos vídeos se sente como um voyeur, espiando o nosso dia a dia e as nossas aventuras. Não somos personagens, nem atores. Somos um casal que ama se exibir”, completa o casal.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)