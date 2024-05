Influencer de 12 anos posta vídeo em lua de mel com marido e revolta web

Uma influenciadora de apenas 12 anos chamou a atenção na web ao revelar que estava em lua de mel com seu marido, também influenciador, de 20 anos. Nas redes sociais, a adolescente publicou um vídeo viajando de avião com o companheiro para aproveitarem o momento tradicional após o casamento.

"Eu simplesmente amei", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas imagens, é possível ver a menor de idade sendo surpreendida pelo esposo ao entrar em um quarto com pétalas de rosas no chão, balões em formato de coração pendurados e um buquê de flores na cama.

VEJA MAIS

Na web, internautas não aprovaram a relação entre a adolescente e o adulto, e citaram a lei que proibe a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

“Não é ela que tá errada, errado são os pais que aceitam isso. Ela pode ter aceitado [sendo consensual], ela pode ter corpão, parecer mais velha, ganhar o próprio dinheiro, ser influencer, mas não deixa de ser criança. E não sou eu quem está falando, é só ler o ECA, e está previsto no artigo 217 – A do Código Penal”, reforçou um internauta.

"Lua de Mel? Uma criança de 12 anos em lua de mel?", questionou uma segunda pessoa. "Como a mãe [dela] permite isso?", indagou um terceiro internauta.

Outras polêmicas

Além disso, a influenciadora de 12 anos já esteve envolvida em outras polêmicas. A adolescente foi alvo de críticas quando comemorou a compra de um automóvel, modelo BMW, blindada, avaliada em R$ 500 mil.

“Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo e é por isso que eu conquisto as coisas”, escreveu a adolescente na legenda da foto do veículo, publicada no Instagram.

Outra polêmica envolvendo a pessoa foi quando a influenciadora fez várias tatuagens no rosto. Um seguidor, na época, questionou o porquê do desenho ser feito logo no rosto, já que pode ter problemas se precisasse procurar emprego e ela rebateu: “Pra que eu quero trabalho? Com o dinheiro que eu tenho na conta, eu já consigo viver muito bem”, falou. Em seguida, mostrou uma frase, tatuada em uma das bochechas, dizendo “meu foco é money”, enquanto na outra, o desenho de um cifrão.

O que diz a lei

Segundo o artigo 1.517 do Código Civil, é determinado que a idade Núbil (limite mínimo para se casar) é atingida aos 16 anos, e assim, adolescentes de ambos os sexos podem se casar com outras pessoas independente da diferença de idade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)