Prefeito de cidade brasileira se casa com adolescente de 16 anos; político tem 65

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, casou-se com uma adolescente de 16 anos. Identificada como Kauane Rode Camargo. A jovem costuma participar de concursos de beleza na região e cursa o ensino médio em uma escola cívico-militar do município.

A cerimônia ocorreu no mês passado. Hissam está no terceiro casamento. Ele se divorciou da segunda esposa no ano passado.

O político está no segundo mandato. Recentemente, a mãe de Kauane, Marilene Rode, foi promovida à secretária de Cultura de Araucária. A irmã de Marilene, Elizângela Rode, também é funcionária da prefeitura.

De acordo com o artigo 1517 do Código Civil Brasileiro, no Brasil, maiores de 16 anos e menores de 18 anos podem se casar desde que haja consentimento dos pais.

Segundo a organização Girls not Brides, mais de 2,2 milhões de menores de idade são casadas no Brasil ou vivem em união estável, o que corresponde a 36% da população feminina brasileira menor de 18 anos.