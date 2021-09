Brasil aparece em 5º lugar no ranking de casamentos infantis, diz Fundo Nacional para a Infância

Segundo dados do Fundo Nacional para a Infância, o Brasil está no 5º lugar do ranking internacional de casamentos infantis, ficando atrás apenas da Etiópia, Índia, Bangladesh e Nigéria. As informações também estão sendo analisadas pela ONG Plan Internacional Brasil, que está em campo para atualizar os dados da pesquisa "Como é ser menina no Brasil", de 2015.

De acordo com os últimos levantamentos, cerca de 3 milhões de meninas de 6 a 15 anos já haviam perdido sua infância e enfrentavam os desafios da vida adulta. No Brasil, a face cruel do problema é maior no Maranhão e no Piauí.

A nova edição do levantamento tem previsão de ser concluída em outubro e, agora, parte para uma análise entre meninas de 14 a 19 anos. Os estudiosos já analisam sinais do triste aumento nos casamentos precoces e relatam que inúmeros motivos levam uma jovem a se submeter a situação, como por exemplo, a fuga dos abusos da família.