Menina de 13 anos é forçada a se casar com homem de 48 nas Filipinas

Um casamento de um homem de 48 anos com uma menina de apenas 13 anos tem chocado os usuários das redes sociais. Imagens da cerimônia mostram a garota sendo forçada a se casar. O caso aconteceu na cidade de Mamasapano (Filipinas).

Asnaira Pamansag Mugaling se tornou a quinta esposa de Abdulrzak Ampatuan no fim do mês passado. A noiva parece ter aceitado o seu "destino", traçado pelos pais.

"Estou aprendendo a cozinhar porque não sou boa nisso agora. Quero fazer meu marido feliz", disse Asnaira. Ela diz que "não tem medo" de Abdulrzak porque ele "é bom para ela".

Três semanas depois de se casar, Abdulzrak construiu uma pequena casa para o casal morar. Ele trabalha como agricultor enquanto Asnaira faz as tarefas domésticas e ajuda a cuidar dos filhos de Abdulrzak de seus outros casamentos, todos adolescentes. "Estou feliz por tê-la encontrado e passar os meus dias com ela cuidando dos meus filhos", disse Abdulzrak.

A dupla disse que planeja ter filhos quando Asnaira completar 20 anos. "Vou pagar a escola dela porque quero que ela receba educação enquanto espera a hora certa para ter filhos", disse Abdulrzak.

Segundo as Nações Unidas, casamento infantil é qualquer casamento formal ou união informal em que uma ou ambas as partes tenham menos de 18 anos. As Filipinas têm cerca de 726 mil meninas casadas em cerimônias arranjadas pelos pais. O governo do país asiático, o único que não admite divórcio, disse que se empenharia para eliminar os casamentos forçados até 2030.