Google divulga os assuntos mais buscados pelos brasileiros em 2024; confira as listas

O Google divulgou nesta terça-feira (10) as principais tendências de busca de 2024 em sua plataforma de pesquisa. O levantamento destacou os temas mais pesquisados, as principais dúvidas dos brasileiros e outros tópicos de interesse.

Entre os destaques estão as buscas por personalidades que faleceram em 2024, figuras de destaque no geral, os filmes mais procurados, trends virais, memes mais buscados entre outras diversas categorias. Além disso, o levantamento incluiu os principais questionamentos das pessoas, como os “por quês”, o que é..." e “como fazer”. Os dados e índices foram baseados nas pesquisas realizadas por brasileiros ao longo do ano na plataforma.

Os temas mais buscado estão relacionados com esportes, com a Eurocopa em 1º lugar, Copa América em segundo, Olimpíadas em quarto, Copa do Brasil em quinto e Seleção argentina de futebol na sexta posição. Abaixo, confira os 10 assuntos mais buscados de forma geral e em 18 categorias específicas.

Principais buscas do ano no Google:

Eurocopa Copa América Silvio Santos Olimpíadas Copa do Brasil Eleições 2024 Inundações no Rio Grande do Sul Divertida Mente 2 TSE Seleção argentina de futebol

Acontecimentos

Olimpíadas Eleições 2024 Inundações do Rio Grande do Sul Jogos Paralímpicos Furacão Milton Eleições nos EUA Concurso Nacional Unificado Onda de calor excessivo Queda do avião em Vinhedo Helicóptero desaparecido em São Paulo

Principais pesquisas de mortes

Silvio Santos João Carreiro Daniel Mastral Akira Toriyama Liam Payne Anderson Molejo Cid Moreira Zagallo Antero Greco Juan Izquierdo

Personalidades mais buscadas

Rebeca Andrade Deolane Bezerra Madonna Gusttavo Lima Donald Trump Pablo Marçal Diddy Yasmin Brunet Simone Biles Maya Mazzafera

Meme

Amostradinho meme Tainha, Vinho e muito…meme Vou nada meme O que é calabreso meme Uma nova emoção meme Que show da Xuxa é esse? meme Meu nome é Julia meme Não sufoque o artista meme Cadeirada meme Casca de bala meme

“Como fazer…”

Como fazer uma mochila maluca? Como fazer a média do Enem? Como fazer figurinha no iPhone? Como fazer para justificar o voto? Como fazer prova do laço? Como fazer sangue artificial? Como fazer empréstimo do Bolsa Família? Como fazer pegadas de coelho no chão? Como fazer Imposto de Renda? Como fazer título de eleitor online?

Política

Eleições 2024 TSE Pablo Marçal José Datena Pesquisa prefeitura de São Paulo Escala 6×1 Alexandre de Moraes Silvio Almeida Guilherme Boulos Tabata Amaral

Filmes

“Divertida Mente 2” “Deadpool & Wolverine” “Ainda Estou Aqui” “A Forja” “Meu Malvado Favorito 4” “Oppenheimer” “Planeta dos Macacos: O Reinado” “Pobres Criaturas” “Todos Menos Você” “Saltburn”

Shows

Madonna Bruno Mars Caetano & Bethânia Linkin Park Travis Scott Mariah Carey Alok em Brasília Natiruts Gilberto Gil Andrea Bocelli

“O que é…”

O que é mpox? O que é politraumatismo? O que é escala 6×1? O que é calabreso? O que é cetamina? O que é casca de bala? O que é H1N1? O que é suplente de vereador? O que é agamia? O que é racismo estrutural?

Receitas

Montanha russa Suco de babosa Batata frita na air fryer Pudim na air fryer Batata doce na air fryer Sushi em casa Barba de dragão Bolo na air fryer Quentão com vinho Pastel na air fryer

“Por que…”

Por que Wanessa Camargo saiu do BBB? Por que Deolane foi presa? Por que Eliana vai sair do SBT? Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Por que o Rio Grande do Sul inundou? Por que o Oceano Atlântico e Pacífico não se misturam? Por que Gusttavo Lima está sendo investigado? Por que o sol está vermelho? Por que Irã atacou Israel? Por que o X foi banido do Brasil?

“IA que…”

IA que resume pdf IA que resume vídeos IA que faz música IA que cria imagens de graça IA que cria vídeos a partir de texto IA que cria logo IA que melhora imagens IA que cria slides IA que humaniza textos IA que faz mapa mental

Trend

Trend Indiana Trend do Ketchup Trend Divertidamente Trend das frutas Trend da massinha Trend funko pop Trend casca de bala Trend das unhas Trend da foto dançando Trend demure

Atletas

Rebeca Andrade Simone Biles Memphis Depay Rayssa Leal Cássio Ramos Yuri Lima Imane Khelif Gabriel Medina Carlos Miguel Rodri

Séries

“Fallout” “Bebê Rena” “The Boys” “Bom Dia Verônica” “Beleza Verdadeira” “A Casa do Dragão” “Maxton Hall” “Reacher” “Rainha das Lágrimas” “Dan Da dan”

Músicas

“Só Fé” (Grelo)

“Let’s Go 4” (Vários intérpretes)

“Eu Sou Teu Pai” (Valesca Mayssa)

“Escape” (Renascer Praise)

“Evangelho de Fariseus” (Aymeê)

“Diz aí Qual é o Plano?” (MC IG)

“Passa lá em Casa Jesus” (Kailane Frauches)

“Tipo Hollywood” (MC WS da Leste)

“Casca de Bala” (Thullio Milionário)

“A Danada me Ligando” (MC Cebezinho)

Games

Palworld Wuthering Waves Throne and Liberty Black Myth Wukong EA Sport FC 25 That’s not my Neighbor Persona 3 Reload Dragon Ball: Sparking! Zero Helldivers 2 Tekken 8

Podcasts

Podpah Projeto humanos Poddelas Não Inviabilize Operação Prato Charla Podcast Inteligência Ltda. Anima podcast Jota Jota podcast Café com Deus Pai podcast

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de oliberal.com)