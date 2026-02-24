Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Caso Marielle Franco: saiba quem será julgado pelo STF e como será a sessão

Caso chega ao Supremo nesta terça-feira (24) quase oito anos após o assassinato

Hannah Franco
fonte

Julgamento do caso Marielle no STF: veja quem são os réus (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, nesta terça-feira (24), os acusados de ordenar e articular o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em 2018, no centro do Rio de Janeiro. O caso, que teve repercussão internacional, chega à Corte quase oito anos após o atentado.

A análise será feita pela Primeira Turma do STF em sessões marcadas até quarta-feira (25). Os ministros vão decidir sobre a responsabilidade de cinco acusados apontados como mandantes e participantes da organização do crime.

VEJA MAIS

image STF começa a julgar nesta terça-feira (24) réus apontados como mandantes do assassinato de Marielle
O crime foi cometido em março de 2018, no Rio de Janeiro

image Caso Marielle: PGR acusa ex-diretor da Polícia do Rio por 'mercantilização de homicídios'
A organização agia de forma padronizada, com desaparecimento de provas, incriminação de terceiros sabidamente inocentes, utilização de testemunhos falsos, entre outros

O processo tramita no Supremo porque um dos réus, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, tinha mandato parlamentar quando foi preso, em 2024, durante o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Quem são os acusados no caso Marielle

A Primeira Turma avaliará a participação de:

Domingos Brazão – Conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Está preso desde março de 2024 na penitenciária federal de Porto Velho (RO).

  • Responde por organização criminosa, homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Chiquinho Brazão – Ex-deputado federal. Foi preso em 2024 e posteriormente autorizado a cumprir prisão domiciliar, em abril de 2025.

  • É acusado de organização criminosa, homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Rivaldo Barbosa – Delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Está detido na penitenciária federal de Mossoró (RN).

  • Responde por homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Ronald Paulo de Alves Pereira – Ex-major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Está preso na penitenciária federal de Campo Grande (MS).

  • É acusado de homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Robson Calixto Fonseca – Ex-assessor de Domingos Brazão, conhecido como Peixe. Está detido em unidade prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

  • Responde por participação em organização criminosa.

Caso Chiquinho Brazão não estivesse entre os réus, o processo poderia tramitar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão do foro de Domingos Brazão como conselheiro do TCE-RJ.

Como será o julgamento no STF

O julgamento será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso; Flávio Dino, presidente do colegiado; Cármen Lúcia; e Cristiano Zanin.

A sessão será aberta por Flávio Dino. Em seguida, Alexandre de Moraes apresentará o relatório do processo, etapa em que resume os principais pontos da investigação e das acusações.

Mais de 30 advogados solicitaram credenciamento para acompanhar o julgamento presencialmente, além de representantes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

Domingos Brazão, preso em Porto Velho, e Rivaldo Barbosa, detido em Mossoró, foram autorizados a acompanhar a sessão por videoconferência. Também terão lugares reservados no plenário familiares das vítimas, incluindo a ministra Anielle Franco, irmã de Marielle, além de parentes da vereadora e de Anderson Gomes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marielle franco

stf

julgamento
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

NOVA HIPÓTESE

Crianças desaparecidas em Bacabal: polícia trabalha com hipótese de queda em rio

A ausência de pistas materiais dificulta e amplia o mistério em torno do caso na tentativa de esclarecer o que aconteceu com as duas crianças

24.02.26 8h57

SUSPENSÃO

Anvisa proíbe venda de Tadala e canetas emagrecedoras irregulares

Agência também barra canetas emagrecedoras e itens com canabidiol por irregularidades sanitárias

24.02.26 8h51

TEMPORAL

Confira imagens da destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

Temporal deixa 14 mortos, 440 desabrigados e coloca cidade de Minas Gerais em estado de calamidade pública

24.02.26 8h43

Investigação

Desembargador do TJ-MG que absolveu réu por estupro é investigado por denúncia de abuso sexual

Além do CNJ, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) também passou a acompanhar o caso

24.02.26 10h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda