Caso Marielle Franco: saiba quem será julgado pelo STF e como será a sessão

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, nesta terça-feira (24), os acusados de ordenar e articular o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em 2018, no centro do Rio de Janeiro. O caso, que teve repercussão internacional, chega à Corte quase oito anos após o atentado.

A análise será feita pela Primeira Turma do STF em sessões marcadas até quarta-feira (25). Os ministros vão decidir sobre a responsabilidade de cinco acusados apontados como mandantes e participantes da organização do crime.

O processo tramita no Supremo porque um dos réus, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, tinha mandato parlamentar quando foi preso, em 2024, durante o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Quem são os acusados no caso Marielle

A Primeira Turma avaliará a participação de:

Domingos Brazão – Conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Está preso desde março de 2024 na penitenciária federal de Porto Velho (RO).

Responde por organização criminosa, homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Chiquinho Brazão – Ex-deputado federal. Foi preso em 2024 e posteriormente autorizado a cumprir prisão domiciliar, em abril de 2025.

É acusado de organização criminosa, homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Rivaldo Barbosa – Delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Está detido na penitenciária federal de Mossoró (RN).

Responde por homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Ronald Paulo de Alves Pereira – Ex-major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Está preso na penitenciária federal de Campo Grande (MS).

É acusado de homicídio de Marielle Franco, homicídio de Anderson Gomes e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves.

Robson Calixto Fonseca – Ex-assessor de Domingos Brazão, conhecido como Peixe. Está detido em unidade prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Responde por participação em organização criminosa.

Caso Chiquinho Brazão não estivesse entre os réus, o processo poderia tramitar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão do foro de Domingos Brazão como conselheiro do TCE-RJ.

Como será o julgamento no STF

O julgamento será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso; Flávio Dino, presidente do colegiado; Cármen Lúcia; e Cristiano Zanin.

A sessão será aberta por Flávio Dino. Em seguida, Alexandre de Moraes apresentará o relatório do processo, etapa em que resume os principais pontos da investigação e das acusações.

Mais de 30 advogados solicitaram credenciamento para acompanhar o julgamento presencialmente, além de representantes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

Domingos Brazão, preso em Porto Velho, e Rivaldo Barbosa, detido em Mossoró, foram autorizados a acompanhar a sessão por videoconferência. Também terão lugares reservados no plenário familiares das vítimas, incluindo a ministra Anielle Franco, irmã de Marielle, além de parentes da vereadora e de Anderson Gomes.